Den Beginn einer neuen Ära des Lernens erlebt

Altlußheim. Schüler, Lehrer und Eltern saßen gespannt und erwartungsvoll unter dem großen Zeltdach vor der Markus-Schule, genossen das lang ersehnte Wiedersehen und das Miteinander in Gesprächen und freuten sich auf die Entlassfeier der Realschüler.

Schulleiterin Esther Osterroth freute sich, dass die Schüler in den letzten Wochen wieder gemeinsam in der Schule lernen konnten. Dieses Schuljahr hatte viele Veränderungen im Lernen für alle enthalten. Digitale Kommunikation und Online-Unterricht waren eine große Herausforderung, in der Schüler von Lehrern und auch Lehrer von Schülern viel lernen konnten.

In ihren Gedanken zu Beginn der Feier stellte sie fest: „Es geht nicht darum, schmerzfrei und ohne Schwierigkeiten zu leben, sondern in Beziehung zu den Menschen, die einen umgeben, und in einer Beziehung zu Gott das Leben zu leben.“

Die Herausforderungen dieses besonderen Schuljahres wurden in den Grußworten aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

Verzweiflung und Freudentränen

Die Klassensprecher Moritz Flörchinger, Lena Rauchfuß, Melissa Scherer und Johannes Zimmer berichteten teilweise augenzwinkernd über die Höhen und Tiefen des Schullebens und betonten, dass das Erreichte „Schweiß, Verzweiflung und Freudentränen“ gekostet habe. Sie waren dankbar, so viel Unterstützung von „Eltern, Lehrern, aber auch von Google, Wikipedia und Co.“ bekommen zu haben. Nun eröffnet das Zeugnis einen neuen Weg in eine Ausbildung oder auf eine weiterführende Schule.

Die Klassenlehrer Timo Becker (10b) und Konstantin Laub (10a) betonten, dass über die Basis des Wissens hinaus auch jeder über die Basis seines Glaubens an Gott nachdenken könne, um für gute und schlechte Zeiten des Lebens gerüstet und getragen zu sein.

An der Markus-Schule besteht eine engagierte und lebendige Bildungspartnerschaft zwischen Eltern, Schülern und Lehrern. Sowohl die Elternvertreter der Zehntklässler, Loretta Stolze-Ruck, Andrea Bergmann, Stefan Flörchinger und Meike Prehn, als auch der Freundeskreis, vertreten durch Jan Friedrich, freuten sich mit dem Abschlussjahrgang, dass Schüler – wie auch Eltern – besonders dieses Jahr, aber auch das „Abenteuer Markus-Schule“ geschafft haben und die Schüler sich von „kleinen Fünftklässlern“ zu „jungen Erwachsenen, die nun einen großen Teil der Verantwortung für ihr Leben übernehmen können“, entwickelt haben.

Für die besten Schulleistungen wurden Jael Fischer (1,4) und Verena Hoffmann (1,5) vom Freundeskreis ausgezeichnet. Da in einer Schule auch integrative Menschen, die Brücken bauen, wichtig sind, erhielt Eyleen Frank den von der Gemeinde Altlußheim gestifteten Sozialpreis.

Musikalischer Ausklang

Bevor die Musiker Tanja Feth und Stephen Shareski mit Querflöte und Geige einen schwungvollen Ausklang spielten, verabschiedete der Geschäftsführer Karlheinz Weißer die Schulabgänger Mit einem weinenden und einem lachenden Auge verließen die meisten Zehntklässler 10er das Schulgelände, um ihren Abschluss noch mit ihrer Klasse oder Familie fröhlich zu feiern. ed