Den Rücken stärken

Altlußheim. Um ohne Beschwerden der Rücken- und Nackenmuskulatur gut durchs Jahr zu kommen, hat sich gezieltes Muskeltraining besonders gut bewährt. Wer seinen Rücken stärken und gesund erhalten möchte, kann sich ab sofort zum Gesundheitskurs „Rücken basic – Das Allround-Krafttraining“ der Techniker Krankenkasse (TK) anmelden. In dem Kurs wird alles Wissenswerte über den Rücken vermittelt und aktiv trainiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein interessanter Mix aus Übungen zur Kräftigung, Koordination, Geschicklichkeit und Beweglichkeit. In den jeweils neun Übungseinheiten je einer Stunde kommen auch Physiobälle oder Latexbänder zum Einsatz.

Die Kurse in Altlußheim, Am Sportplatzweg 1-7, starten am 17. Januar jeweils dienstags ab 17 Uhr und ab 19. Januar immer donnerstags ab 16.30 Uhr.

Mehr zum Thema TK-Kurse Training für den Rücken Mehr erfahren Tanzfreunde Neue Kurse ab Januar Mehr erfahren

Die Kursgebühr beträgt jeweils 140 Euro und wird bei regelmäßiger Teilnahme von den Kassen bis zu 100 Prozent erstattet. zg