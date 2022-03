Deuschle deutlich vorn

Waghäusel. Die über 17 000 Wahlberechtigten in der Großen Kreisstadt Waghäusel müssen am 20. März nochmals an die Wahlurne. Bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag hat keiner der sechs Kandidaten, drei Frauen und drei Männer, die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Im zweiten Durchgang genügt jetzt die einfache Mehrheit. Bis Mittwochabend haben die sechs noch Zeit, darüber zu entscheiden, ob sie aufhören oder nochmals antreten wollen. Auch ist es möglich, dass neue Bewerber hinzukommen.

Thomas Deuschle (CDU) erreichte 47,4 Prozent, Claudia Sand (parteilos) 27,5 Prozent, Andreas Bohnstedt (parteilos, zwei Tage vor der Wahl aus der Partei der Grünen ausgetreten) 9,4 Prozent, Nicole Heger (Grüne) 8,5 Prozent, Markus Kretzler (parteilos) 4,2 Prozent, Ruth Rickersfeld (AfD) 2,7 Prozent und Sonstige sammelten 0,4 Prozent.

Überraschungen sind damit ausgeblieben. Mit seinem Amtsbonus und seiner zwölfjährigen Tätigkeit im Rathaus galt Bürgermeister Thomas Deuschle als Favorit. Er war auch als Erster in den Wahlkampf eingestiegen. Unterstützt wurde er von seiner Partei, der CDU, aber auch von den Freien Wählern und der Jungen Liste.

Den zweiten Platz eroberte Claudia Sand, Kommunalbeamtin und derzeit Standesbeamtin in Waghäusel. Im Wahlkampf bekam sie als Parteilose die Unterstützung der SPD und der „Unabhängigen“.

Zur Bekanntgabe des Ergebnisses durch den amtierenden OB Walter Heiler, der aus Altersgründen auf eine Kandidatur verzichtet hatte, waren etwa 100 Menschen auf dem Rathausvorplatz gekommen. Dazu gehörten auch die Landtagsabgeordneten Ulli Hockenberger (CDU) und Christian Jung (FDP). ws