Deuschle ist Favorit

Waghäusel. „Dann waren’s nur noch drei“, heißt es in einem bekannten Kinderlied. So ist es jetzt auch in der Großen Kreisstadt Waghäusel. Von ursprünglich sechs Oberbürgermeisterkandidaten sind nach dem ersten Wahlgang nur drei übrig geblieben, darunter die beiden mit den meisten Stimmen. Im Rennen ist außerdem Markus Kretzler.

Die über 17 000 Wahlberechtigten in der Großen Kreisstadt Waghäusel sind am Sonntag, 20. März, nochmals zur Wahl aufgerufen. Im zweiten Durchgang genügt die einfache Mehrheit.

Niedrige Wahlbeteiligung

Vorne liegt CDU-Kandidat Thomas Deuschle mit 47,4 Prozent. Doch dank der ausgeschiedenen Bewerber sind rund 20 Prozent der Stimmen „frei“ geworden. Fraglich bleibt, ob die Wahlbeteiligung von etwa 52 Prozent aus dem ersten Wahlgang diesmal gesteigert wird.

Der 53-jährige Deuschle (CDU) kam 2009 als Beigeordneter nach Waghäusel, wurde dann Bürgermeister. Claudia Sand, 51 Jahre alt, arbeitet seit knapp 30 Jahren in der Stadtverwaltung. ws