Der launische Geselle April, der bekanntlich macht was er will, wurde am Samstag verabschiedet, der Wonnemonat Mai am Sonntag willkommen geheißen. Was sich durchaus am Wetter ablesen ließ: Am Samstag grau und Regen pur und am Sonntag gab sich die Sonne alle Mühe, das schlechte Wetter zu vertreiben. Was ihr im Laufe des Tages immer besser gelang.

Zurück zum Samstag, dem traditionellen

...