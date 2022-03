Die Erde hat Fieber

Altlußheim. Die dritten und vierten Klassen der Albert-Schweitzer-Grundschule konnten die letzten beiden Wochen einiges zum Thema Klimaerwärmung und Energiesparen lernen.

Zu Besuch in der Schule war die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis, kurz „Kliba“. Sie ist der zentrale Ansprechpartner für Klimaschutz und Energieeffizienz im Rhein-Neckar-Kreis und versteht sich als unabhängige und neutrale Beratungsstelle für Bürger, Kommunen und Unternehmen.

Und sie geht auch in die Schulen und klärt zum Thema Energie und Klimaschutz auf. In der Albert-Schweitzer-Schule führt die Kliba mit den Kindern anschauliche Experimente zur Entstehung von Erderwärmung und Kohlenstoffdioxid durch. In einer gemeinsamen Reflexion konnten viele Ideen gefunden werden, wie auch Kinder helfen können weniger CO2 zu produzieren. Beispielsweise in dem Dinge lange benutzt, alte Spielsachen verschenkt oder getauscht werden und die Kinder mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule fahren. zg