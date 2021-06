Die Kindergartengebühren sollen angepasst werden

Altlußheim. Mit einer umfangreichen Tagesordnung hat sich der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Dienstag, 22. Juni, zu befassen. Eine Sitzung, mit der der Rat an seinen angestammten Platz, in den Bürgersaal im Bürgerhaus, zurückkehrt.

Den ersten Teil der Tagesordnung dominieren die Themen Kinder und Jugendliche. Zum einen geht es um die Schulsozialarbeit und um die offene Jugendarbeit in der Gemeinde – der Rat ist aufgefordert, mit diesen Aufgaben den Verein Postillion zu beauftragen. Fortgeschrieben werden soll die örtliche Bedarfsplanung der Krippen- und Kindergartenplätze für das Betreuungsjahr 2021/22 und entsprechend den Empfehlungen der kommunen und kirchlichen Fachverbände sollen die Elternbeiträge für die konfessionellen Kindertagesstätten ab September erhöht werden. Und letztlich gilt es für die politische Gemeinde mit der Kirchengemeinde eine Vereinbarung über die Anpassung der Verwaltungskosten zu treffen.

Beraten wird der Rat über zwei Anträge der Fraktion der Grünen, die zum einen einen Klimaschutzbeauftragten für die Gemeinde fordert, sich auf der anderen Seite um die Sommerferienaktion Kinder am Rheinbogen bemüht.

Stelle für Klimaschutz gefordert

Der Rest der Tagesordnung gehört den Bauangelegenheiten. Zweimal geht es dabei um Wohnen im Dachgeschoss, einmal um die Umnutzung einer Praxis in der Hauptstraße in Wohnraum sowie einmal um den Neubau eines Hauses in der Hildastraße. Zu insgesamt drei Bebauungsplänen der Nachbarkommune Waghäusel soll der Gemeinderat abschließend Stellung nehmen.

Bekanntgaben, Mitteilungen und Anfragen beenden den öffentlichen Teil der Sitzung, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. aw