Die Natur unterstützen

Altlußheim/ Plankstadt. Jeweils einen Nistkasten überreichte der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) im katholischen Kindergarten St. Martin in Plankstadt sowie im evangelischen Kindergarten „Sonnenschein“ in Altlußheim an die dortigen Kinder und die beiden Erzieherinnen Brigitta Schneller und Jessica Rohleder .

„Naturschutz beginnt im heimischen Garten. Naturschutz und Tierschutz gehören zusammen und wir alle können einen Beitrag zum Gelingen leisten. Mir als Abgeordneten im Wahlkreis Schwetzingen und uns als CDU-Landtagsfraktion ist es einzentrales Anliegen, dass wir unsere heimische Tierwelt schützen und ihre Vielfalt bewahren. Auch unsere Tiere sind mit neuen Herausforderungen konfrontiert, sodass unsere Hilfe stärker gefordert ist“, sagte Sturm, der den Kindergartenkindern den Zweck von Nistkästen erklärte.

Heutzutage gebe es nur noch in wenigen Waldgebieten ausreichend Totholz und somit nicht mehr genügend Nisthöhlen für die Vögel. Künstliche Nisthilfen oder -höhlen böten den Tieren nicht nur einen Platz zum Nisten im Frühjahr, sondern könnten auch im Winter für Vögel, kleine Säugetiere oder sogar Insekten Schutz vor der Kälte bieten.

Handarbeit der „LebensWerkstatt“

Sturm betonte, dass sich die „LebensWerkstatt“ in Heilbronn mit diesem wichtigen Thema beschäftige, dort seien die Nistkästen in Handarbeit hergestellt worden. Die „LebensWerkstatt“ ist ein diakonisches Sozialunternehmen der Behindertenhilfe. Sturm: „Ein großartiges Projekt, das nicht nur das wichtige Thema Naturschutz auf die Agenda setzt, sondern vor allem auch zeigt, dass Menschen mit einer Behinderung ein selbstbestimmtes, individuelles Leben führen können und mit ihrer Arbeit und ihrer Teilhabe einen wichtigen Beitrag leisten können.“

Tipps zum Aufstellen

Um die Höhlenbrüter zu unterstützen, können künstliche Nisthöhlen aus Holz oder Holzbeton im heimischen Garten aufgehängt werden. Am besten werden sie bereits außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit angebracht. Im Frühling können die Vögel dann ihr Brutgeschäft rechtzeitig beginnen. Nistkästen sollten an ruhigen und für Nesträuber schwer zugänglichen Stellen ab einer Höhe von zwei Metern aufgehangen werden, wind-, regen- und sonnengeschützt platziert.

Zudem gilt zu beachten, dass sich genügend Abstand zwischen den einzelnen Kästen befindet. Viele Vogelarten verteidigen während der Brutzeit ein festes Territorium gegen Eindringlinge. Der richtige Abstand helfe, Konflikte unter den Höhlenbewohnern zu vermeiden. mbu