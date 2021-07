Die Schätze des Dorfs

Altlußheim. Die Gemeinde hat gute Chancen, sich am Samstag, 31. Juli, zwischen 9 und 13 Uhr mit dem Titel größter Flohmarkt der Region schmücken zu dürfen. Denn in diesem Zeitraum verwandelt sich der Ort in einen riesigen Grabbeltisch, wenn zum „Altlußheimer Dorfflohmarkt“ eingeladen wird.

So groß wie das Angebot ist – von Kleidung über Spielsachen bis hin zu Büchern, Küchenutensilien oder Bürobedarf, um nur einige Artikel zu nennen, so groß ist die Fläche des Flohmarkts – sie erstreckt sich im wahrsten Sinn des Wortes über den gesamten Ortsetter.

In weit über 60 Höfen können die Besucher stöbern und fündig werden. Eine gute Gelegenheit für die Anbieter, sich von nicht mehr benötigten Gegenständen zu trennen, für die Käufer, das eine oder andere Schnäppchen zu machen, und für beide, um zwanglos ins Gespräch zu kommen, sich über den Gartenzaun hinweg kennenzulernen.

Teilnehmer haben Fähnchen

Wie bei jeder Veranstaltung gibt es auch beim Prinzip Hofflohmarkt gewisse Vorgaben zu beachten. Zum einen bittet die Verwaltung, nur an den teilnehmenden Hofflohmärkten einzukaufen – diese sind mit Fähnchen kenntlich gemacht – zum anderen die üblichen Verhaltensregeln zu beachten und die insbesondere die speziellen Vorgaben der Hygiene- und Abstandsregeln. zg

