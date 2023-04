Die Tennissaison steht in den Startlöchern

Altlußheim/Neulußheim. Die Saison startete für den Tennisverein Lußheim mit der Jahreshauptversammlung. Zur Freude des Vorstands nimmt das Engagement der Mitglieder, auch was den Besuch dieser Veranstaltung betrifft, jedes Jahr, zu. Wie üblich fand die Veranstaltung wieder im Hotel Blautannen in Altlußheim statt. Neben der finanziellen Situation, hier führte Vorstand Rolf Herrmann wie immer professionell durch die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz des vergangenen Jahres, standen auch Vorstandswahlen an.

Die Gewählten Einstimmig in den Vorstand gewählt wurden Rolf Herrmann, Rita Adolphus, Winfried Vetter, Karin Böhringer, Armin Balduf, Katrin Balduf und Jutta Hartmann. zg

Die Gelegenheit der Zusammenkunft wurde auch für die Ehrungen von mehreren Mitgliedern für ihre langjährige Zugehörigkeit genutzt. Bei der abschließenden offenen Aussprache mit den Mitgliedern stand die hervorragende Jugendarbeit des Vereins im Mittelpunkt. Hier ging es um die Ausgestaltung des geplanten Spielplatzes sowie um die Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Vorschriften. Die Vereinsführung wird für dieses Projekt weiterhin nach neuen Sponsoren suchen. Ein weiteres Zukunftsprojekt ist eine Photovoltaikanlage auf dem Clubhausdach. Hierzu wird ein Angebot eingeholt werden.

Der wichtigere Schritt in Richtung Tennissaison war für die Vereinsmitglieder aber die Eröffnung der Platzanlage am vergangenen Wochenende. Sehr viele Mitglieder fanden den Weg auf die Anlage, um mit dem Vorstandsvorsitzenden Rolf Herrmann die Saison zu eröffnen. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen kamen allerdings nur die jüngsten Mitglieder anlässlich eines Kleinfeldturniers in den Genuss, Tennis zu spielen.

16 Jugendliche nahmen an dem von Ariane Amon geplanten Turnier mit viel Spaß und Begeisterung teil. Auch wenn es den erwachsenen Mitgliedern nicht gestattet war, Tennis zu spielen, war trotzdem viel geboten. Am Wilson-Verkaufsstand konnte man sich mit der neuesten Tennismode für dieses Jahr ausstatten oder das neue Vereins-T-Shirt oder den Hoody bestellen. Die Teams trafen sich auch und nutzten die Chance, neue Mannschaftsfotos für die Homepage aufzunehmen.

Die jüngsten Mitglieder ließen es sich nicht nehmen, sich beim Schminken in Katzen, Tiger oder Schmetterlinge verwandeln zu lassen. Die Saisoneröffnung wurde kulinarisch vom bewährten Clubhausteam rund um Hasan und Kostas begleitet und machte schon viel Vorfreude auf schöne Stunden auf der Clubhausterrasse. Abgerundet wurde das gastronomische Angebot mit Crêpes, die ein Vereinsmitglied wie immer perfekt auf der heißen Platte zubereitete.

Jetzt muss nur noch das Wetter besser werden, dann kann auch die sportliche Vorbereitung auf die neue Saison mit einem Frühjahrsworkshop der Tennisschule Amon starten. Diesen Start in die vielleicht erste Saison will der Tennisverein Lußheim allen Sportbegeisterten so einfach wie nur möglich machen. Dank einer Initiative des Deutschen Tennis-Bundes wurde gemeinsam mit einem Sponsor eine Aktion ins Leben gerufen, die es sehr einfach macht, in den Tennissport zu schnuppern.

Jeder, der hierbei teilnehmen möchte, kann sich über die Mailadresse info@tv-lussheim.de registrieren. Es besteht dann die Möglichkeit einer kostenlosen Trainerstunde und einer weiteren Einheit zum freien Spiel auf der Anlage des Tennisvereins Lußheim. Darüber hinaus gibt es für Einsteiger ein vergünstigtes Schnupperjahr. Denn „Tennis ist ein Sport für jedes Alter und es ist nie zu spät damit anzufangen“, wie der Verein mitteilt. aba