Die Zukunft der Mobilität

Altlußheim. Landtagsvizepräsident Daniel Born freut sich, bereits zum zehnten Mal zu einem seiner Sommerabende im Museum einzuladen. „Nach meiner ersten Wahl in den Landtag habe ich damals zum Schatzbesuch im Schwetzinger Museum Blau aufgerufen und jetzt sind wir schon beim ersten kleinen Jubiläum dieser Tour“, so der SPD-Politiker. Zur Jubiläumsausgabe geht es am Mittwoch, 8. September, 18 Uhr, ins Museum Autovision.

„Die Sommerabende haben immer Heimat und Weltgeschehen, Vergangenheit und Zukunft, Tradition und Fortschritt verknüpft. Das Museum Autovision passt perfekt in diese Reihe. Denn es wird an dem Abend nicht nur um die Geschichte der Mobilität, sondern auch um ihre weitere technologische Entwicklung gehen. Nur mit neuer Mobilität werden wir die Energiewende und den Klimaschutz schaffen können“, skizziert Born das Thema des Abends.

Bereits im vergangenen Jahr musste die Museumstour unter Pandemiebedingungen stattfinden. „Die wesentlichste Einschränkung ist sicherlich, dass wir die Teilnehmerzahl stark reduzieren mussten. Die Sommerabende haben immer davon gelebt, dass man spontan einen schönen Abend verbringen konnte. Aber in diesem Jahr hat man nur dann einen sicheren Teilnahmeplatz, wenn man sich zuvor in meinem Büro anmeldet und dann 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn da ist. Wir sind nach wie vor inmitten einer weltweiten Pandemie und dürfen jetzt nicht das Erreichte verspielen“, weist der Abgeordnete darauf hin, dass man Vorsicht und Vernunft walten lassen wird. Anmeldungen werden unter termine@daniel-born.de angenommen. Telefonische Anmeldungen sind ebenfalls möglich: 06205/3 83 24.

Daniel Born beschreibt die Sommerabende als wahres „Gut-tu-Paket“: „Schon die Vorbereitungen sind herrlich, weil mein Team und ich mittlerweile so viele Vorschläge aus der Bevölkerung oder von Museumsleitern bekommen, was man alles Spannendes auf die Beine stellen kann. Und was natürlich super ist, dass wir nicht nur auf Entdeckungsreise durch unsere vielfältige Region sind, sondern auch ganz viel Zuspruch von treuen Besuchern ebenso haben wie von Neustartern. Das gute Gespräch gehört genauso zum Sommerabend im Museum wie der Ausstellungsbesuch. Und das ist klasse.“ zg

