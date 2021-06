Altlußheim/Neulußheim. Derzeit erkundet die Deutsche Glasfaser das Interesse der Bürger in den Gemeinden Altlußheim, Neulußheim und Reilingen am schnellen Internet. Dazu sind Mitarbeiter der Firma auch vor Ort unterwegs und informieren an den Haustüren. Dies nutzen Betrüger, die sich als Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser ausgeben und Zutritt zu den Häusern wünschen.

Dazu stellt die Deutsche Glasfaser fest, dass ihre Mitarbeiter die Menschen beraten, jedoch keinen Zutritt zu den Häusern wünschen. Die Mitarbeiter sind an der Dienstkleidung des Unternehmens zu erkennen. Bestehen dennoch Zweifel, können Bürger sich einen Dienstausweis zeigen lassen. Dessen Mitarbeiternummer kann beim Kundenservice telefonisch gegengeprüft werden.

Auf keinen Fall sollten Personen ins Haus gelassen werden. Wer einen Verdacht schöpft, sollte umgehende die Polizei informieren. aw