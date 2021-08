Direkter Weg zur Briefwahl

Altlußheim. Zur Bundestagswahl am 26. September kann die Erteilung eines Wahlscheins schriftlich, elektronisch, beispielsweise im Internet oder per E-Mail, sowie durch persönliche Vorsprache im Rathaus beantragt werden. Telefonische Anträge und Anträge per SMS sind nicht zulässig, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, die für die Beantragung eines Wahlscheins die Homepage der Gemeinde empfiehlt.

Wer die angebotene Verknüpfung oder den Link auf der Gemeindehomepage zum Formular für den Online-Wahlscheinantrag nutzt, wird auf eine Internetseite der Domain komm.one.de weitergeleitet, auf der durch den technischen Dienstleister der Gemeinde der Antragsprozess abgebildet wird.

Beim Aufruf des Links auf der Startseite/Rechte Spalte „Wahlscheinantrag zur Bundestagswahl 2021“ erhalten Interessenten ein Erfassungsformular für ihre Antragsdaten. Die Daten auf der Wahlbenachrichtigung müssen in das Antragsformular eintragen werden.

Für die automatische Prüfung der Daten benötigt die Gemeinde unter anderem die Eingabe der Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten die Antragsdaten nicht mit dem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhalten die Antragssteller automatisch einen Hinweis.

Alternativ kann der Wahlscheinantrag auch rasch und einfach mit mittels Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgerufen werden. Die meisten Daten sind hier bereitshinterlegt.

Die Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden per Post oder Amtsbote zugestellt.

Wer eine Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen hat, kann formlos per E-Mail an buergerbuero@altlussheim.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift angeben werden. zg