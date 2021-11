Diskussion über Corona-Zuschuss

Altlußheim. Der Gemeinderat tagt am Dienstag, 9. November, 19.30 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses. Die Sitzung ist öffentlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Tagesordnung ermöglicht unter anderem Fragen, Anregungen und Vorschläge der Besucher und umfasst die Punkte „Vereinsförderung 2021 – Erneuter Corona-bedingter Sonderzuschuss“, die Sireneninfrastruktur, die Überplanung des Quartiers „Wilhelm-Busch-, Friedrich-, Haupt- und Hockenheimer Straße“ sowie private Bauanträge zur Umnutzung von Gewerbe- in Wohnraum in der Mühlstraße 4, zur Wohnhausaufstockung in der Mühlstraße 17, zur Errichtung eines Einfamilienhauses in der Friedensstraße 24 und zur Umnutzung einer Verpackungshalle zu einer Produktionshalle im Sportplatzweg 20. zg