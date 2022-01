Dreikönigstaler leisten Beitrag

Alt-/Neulußheim. Eine erfolgreiche Sternsingeraktion ist zu Ende gegangen. Sie war Corona-bedingt wieder anders, als man sie in den vergangenen Jahrzehnten kennen und lieben gelernt hatte, betonen die Organisatorinnen. In Neulußheim fand das Angebot erneut kontaktlos statt, jedoch wurden unter Leitung von Diana Staiger viele Segenspäckchen gepackt und ein einfallsreiches Video mit den Sternsingern aus Neulußheim gedreht, das den Segen digital im Ort verbreitet hat.

„Wir sagen Danke“: Die Sternsinger revanchieren sich mit dieser Bildcollage für die Dreikönigstaler, die die Bäckerei Bauer zur Aktion beitrug. © Staender

In Altlußheim liefen dagegen 30 Kinder und Jugendliche der ökumenischen Kinderkirche im Alter zwischen vier und 14 Jahren getestet, mit Masken und stets einer Sternenlänge Abstand durch die Straßen und brachten den Segen direkt zu den Bewohnern. Für die Organisation waren Rebecca Staender und Charlotte Jung-Cron verantwortlich, die die Gruppen auch geleitet haben. Ein absolutes Highlight der Aktion war natürlich der köstliche Beitrag der Bäckerei Bauer aus Neulußheim: Diese hat die Sternsinger in diesem Jahr mit ihren leckeren Dreikönigstalern kulinarisch unterstützt.

Die leckeren Gebäckstücke wurden ab der Januarwoche in der Filiale verkauft und dank der Großzügigkeit des Familienunternehmens ging der komplette Erlös direkt in die Spendendose und liefert einen stattlichen Beitrag zur Sternsingeraktion.

„Gutes tun kann lecker sein“

Auf diesem Wege kamen 444 Euro zusammen, was die Sternsingergruppierungen als ein „großartiges Ergebnis“ werten. Sie danken Stephanie Elischer und ihrem Team für die unkomplizierte Umsetzung: „Gutes tun kann eben auch einfach nur lecker sein“, heißt es in der Pressemitteilung zur Sternsingerbilanz.

Aber auch die Spendenbereitschaft der Bewohner sei hoch gewesen: Allein in Altlußheim seien über 8500 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Dafür danken die ehrenamtlichen Sternsinger all denjenigen, „denen das Wohl der Kinder am Herzen liegt“.

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“, lautet das Motto der Aktion. Schwache Gesundheitssysteme und fehlende soziale Sicherung bedrohen dieses Recht vielerorts: Bis heute hat die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung.

Vor allem in Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Durchfall, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. zg