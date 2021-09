DRK ruft zur Blutspende auf

Altlußheim. Patienten sind während des gesamten Jahres auf Bluttransfusionen angewiesen. „Unfälle, Krebs- und Herzerkrankungen sowie Komplikationen bei Operationen machen keinen Urlaub“, unterstreicht der DRK-Blutspendedienst die Dringlichkeit.

Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen bittet daher gesunde Spendefähige am Dienstag, 28. September, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr zur Blutspende in die Rheinfrankenhalle, Hockenheimer Straße 66. Eine Terminreservierung ist online unter www.terminreservierung.blutspende.de möglich.

Das DRK empfiehlt, nur dann zur Blutspende zu kommen, wenn sich Menschen gesund und fit fühlen. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoffen ist keine Spenderrückstellung erforderlich. zg

Info: Weitere Infos unter der Service-Hotline 0800/ 1 19 49 11.

