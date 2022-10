Ehrungsabend bei der Feuerwehr in Altlußheim

Altlußheim. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr eröffnete den offiziellen Teil des Familienabends der Feuerwehr Altlußheim. „Wir sind zwar stark dezimiert, aber wir sind noch da“, freute sich Ehrentambourmajor Werner Wittke, der höchstselbst die große Pauke schlug. Mit zwei flotten Stücken geleiteten sie Kommandant Thorsten Lehrenkrauß auf die Bühne, der die Feuerwehrfamilie willkommen hieß.

Zuvor hatten sich alle das Abendessen schmecken lassen, nun war es Zeit für einige kurze Reden und Ehrungen. „Immer noch müssen wir uns mit Corona auseinandersetzen und das wird auch noch eine Weile so bleiben“, informierte Lehrenkrauß. Er umriss die veränderten Arbeitsbedingungen, die sich dank der Flexibilität seiner freiwilligen Feuerwehrmänner und -frauen bisher gut umsetzen ließen.

Große Aufgaben durch Corona

Alle wurden und werden vor große Herausforderungen gestellt. Übungen waren lange nicht möglich, der Spielmannszug konnte nicht proben, die Jugend bekam Schulungen online und für die „Flämmchen“, die Jüngsten bei der Feuerwehr, war es besonders schlimm. Auch hier wurde versucht, mit Online-Präsenz und kleinen Geschenken zur Weihnachtszeit alle beisammenzuhalten. Jugendwart Julian Kirschner war hier sehr engagiert. Dafür bekam er als Auszeichnung die Ehrenmedaille in Bronze für seine jahrelangen Verdienste um die Jugendarbeit. Überreicht wurden die Urkunde und Medaille von Thomas Frank, dem stellvertretenden Geschäftsführer des Kreisfeuerwehrverbandes des Rhein-Neckar-Kreises.

Thorsten Lehrenkrauß fuhr fort und fasste zusammen, dass trotz erschwerter Bedingungen in den letzten beiden Jahren immer die Einsatzbereitschaft gewährleistet war. Was oft als „Dorffeuerwehr“ belächelt werde, finde hier seine Stärke in den Familienverbänden, die teils in der dritten Generation bei der Feuerwehr sind. „Das sind eingespielte Teams, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen kann, da weiß ich als Kommandant, das funktioniert“.

Axel Müller und Jugendleiter Julian Kirschner sind sichtlich stolz auf die neuen Aktiven der Feuerwehr. Isabel Pflüger, Moritz Köhler, Noah Lehrenkrauß, Justin Müller und Elias Grunwald. © Brandenburger

Sichtlich stolz ist Lehrenkrauß auf seine Mannschaft und lobte auch das überdurchschnittliche Engagement seines Stellvertreters Kevin Wetzler. Bisher hatte die Feuerwehr in diesem Jahr 86 Einsätze. Lehrenkrauß betonte mit Blick auf Bürgermeisterstellvertreter Axel Müller und die anwesenden Gemeinderäte, dass Investitionen in die Ausrüstung notwendig sind und er wisse um die finanziellen Belastungen. Aber die Einsätze würden nicht weniger und sowohl Hitzeperioden als auch starker Regen würden die Feuerwehr in den nächsten Jahren zusätzlich immer mehr fordern.

„Die Feuerwehr ist mehr als ein Hobby – es bleibt spannend, packen wir die Zukunft an.“ Damit übergab der Kommandant das Wort an Axel Müller, der für den erkrankten Bürgermeister Uwe Grempels gekommen war. In einer engagierten Rede nannte er die Freiwillige Feuerwehr einen Eckpfeiler der Gemeinde. Auch wisse er, wie wichtig eine adäquate Ausrüstung sei. Daher habe die Gemeinde die finanziellen Mittel für den neuen Gerätewagen bereitgestellt. Da das alte Fahrzeug nahezu 40 Jahre alt ist, war die Notwendigkeit sicherlich keine Frage. Neue Ausrüstung, gerade auch zeitgemäße, kommt schließlich der ganzen Gemeinde zum Wohl, so Müller.

Auch ein solcher Familienabend seit wichtig, denn die Ehepartner und die ganze Familie müssen hinter einem Feuerwehrmann oder einer Feuerwehrfrau stehen. Mit Blick auf die „Flämmchen“ freut ihn persönlich der Nachwuchs und ihnen schickte er ein „macht bitte weiter so“ mit auf den Weg. Sein Dank galt dem Förderverein, der gerade im letzten Jahr die Anschaffung einer Drohne ermöglichte, die bereits einige erfolgreiche Einsätze geflogen ist.

Zufällig bei der Wehr

Kommandant Lehrenkrauß übernahm die Laudatio auf die zu ehrenden Mitglieder. Vanessa Hinz bekam eine Auszeichnung für 15 Jahre aktiven Dienst im Spielmannszug. Sie konnte leider nicht da sein und erhält so ihre Geschenke zu einem späteren Zeitpunkt. Zugegen war allerdings Hauptfeuerwehrmann Dietmar Bierlein, der seit 25 Jahren aktiv der Wehr angehört. Augenzwinkernd berichtete Thorsten Lehrenkrauß, wie man Dietmar Bierlein seinerzeit aktiv verpflichtete. Eigentlich war sein Sohn bei der Jugendfeuerwehr und Papa Dietmar kam, um beim Abbau des Zeltlagers zu helfen. „Unsere geschulten Augen erkannten sofort, der kann richtig zupacken“, lachte Thorsten Lehrenkrauß. Bevor er richtig wusste, was er tat, wurde Dietmar Bierlein schon durch die ersten Lehrgänge geschleust und bis heute ist er ein unverzichtbarer Teil der Freiwilligen Feuerwehr. Die Ehrung nahm Patrick Janowski, der stellvertretende Kreisbrandmeister des Rhein-Neckar-Kreises vor. Er verlas die Urkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg. Dazu gab es noch ein Präsent und viel Applaus vom Publikum für Dietmar Bierlein.

Den Abschluss machte Jugendwart Julian Kirschner, der die Jugendarbeit kurz umriss. „Plötzlich hatte ich sechs weniger in der Jugendfeuerwehr“, stellte er zu seinem Entsetzen fest. Aber die sechs waren einfach der Jugendfeuerwehr entwachsen, hatten alle Lehrgänge bestanden und sind jetzt Teil der Einsatztruppe der Freiwilligen Feuerwehr. Als Andenken an die „Jugendzeit“ bekamen alle ihren Helm überreicht, den sie längst gegen die „erwachsene“ Einsatzkleidung getauscht haben. Für Isabel Pflüger, Noah Lehrenkrauß, Moritz Köhler, Justin Müller, Elias Grunwald und Anton Willimsky gab es nochmals einen großen Beifall.

Zum geselligen Teil spielte die „Schbreißelband“ auf, die mit flotter Tanzmusik für Unterhaltung sorgte.