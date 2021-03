Altlußheim. Lange hat die Bevölkerung auf die Papiersammlung warten müssen, die die Mitglieder des AGV Frohsinn zu normalen Zeiten alle zwei Monate auf dem Messplatz durchführen. Alle Termine im Januar und im Februar wurden wegen des Lockdowns nicht durchgeführt. Aber nun war Aufatmen angesagt, denn in den Haushalten stapelte sich das Altpapier. Am Samstag fand die lang ersehnte Sammlung statt.

AdUnit urban-intext1

Die Verantwortlichen des AGV Frohsinn zeigten sich sehr zufrieden mit der großen Disziplin der Bürger, die ihr Papier zum Messplatz brachten und bedanken sich für die bewiesene große Geduld um das Warten auf den endlich stattgefundenen Termin. Genauso und ganz besonders wurde allen Helfern gedankt, die am Samstag einen großen Einsatz zu bewältigen hatten.

Vom Andrang überwältigt

Jedoch reichten die von der AVR gelieferten Container nicht aus, da auch die umliegenden Gemeinden ihre Sammlungen an diesem Samstag durchführen wollten. Zwei weitere Container mussten angefordert werden, denn der Andrang war riesig, es bildeten sich tatsächlich lange Staus, teilweise bis in die Hauptstraße und in die Nebenstraßen. Mit einem solchen Andrang hatte man nicht gerechnet und alle Helfer waren am Ende erschöpft, aber hoch zufrieden mit dem Erfolg der Sammlung.

Die nächste Papiersammlung ist für Samstag, 8. Mai, geplant. mh