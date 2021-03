Altlußheim. Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser wird in den kommenden Tagen die genaue Zählung der Haushalte in der Gemeinde durchführen lassen. Die Arbeiten dienen der Aufstellung eines Erschließungsplans zur Versorgung der Gemeinde mit Glasfaseranschlüssen.

Hierzu werden Mitarbeiter der Vermessungsabteilung der Deutschen Glasfaser per Pkw durch die einzelnen Straßenzüge fahren und mit speziellen Geräten den Boden gleichermaßen abscannen, um mögliche Leitungswege und Haushaltszahlen zu ermitteln.

In dem Verfahren werden lediglich quantitative Daten über die Anzahl der Haushalte pro Haus und die Bodenbeschaffenheit erfasst, es erfolgt keine Erfassung oder Speicherung von personenbezogenen Daten oder Bildaufnahmen von Privatgrundstücken.

Bei Fragen hierzu können sich die Bürger an die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser, David Tekampe, E-Mail d.tekampe@deutsche-glasfaser.de, wenden.

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser realisiert im Rahmen des Breitbandausbaus FTTH-Netze (Fiber to the Home, Glasfaser bis ins Haus). Die zukunftsorientierte Infrastruktur versorgt jeden einzelnen Haushalt mit einem Glasfaseranschluss und bietet den Nutzern vielfältige Möglichkeiten, sofern sie sich an das Netz anschließen wollen, was mit Kosten verbunden ist.

Die Anbindung an eine den künftigen Anforderungen gewachsene Breitbandinfrastruktur ist ein bedeutender Standortfaktor für die Gemeinde. Die Verfügbarkeit schneller Datenleitungen entscheidet heute über die Attraktivität als Wirtschaftsstandort und die Bewertung der Wohn- und Lebensqualität. zg