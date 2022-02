Ein Schwerpunkt der Gemeinschaftsschule Oberhausen liegt auf dem Gesang

Oberhausen/Rheinhausen. An der Gemeinschaftsschule Oberhausen lernen sowohl in der Grundschule als auch in der weiterführenden Sekundarstufe Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Bildungszielen mit- und voneinander. 40 Lehrer fördern und fordern alle Schüler individuell nach ihren Begabungen und Fähigkeiten. Ziel ist es dabei, mit den rund 400 Lernenden nach ihren persönlichen Neigungen und Ausprägungen ihres Leistungsvermögens den Unterricht zu gestalten.

„Das Besondere an unserer Gemeinschaftsschule ist, dass hier die Schüler unabhängig von ihrem Leistungsniveau gemeinsam unterrichtet werden“, sagt Remo Gebhardt, der zum erweiterten Schulleitungsteam gehört und für die Konzeption der Schule zuständig ist. Es gebe immer eine Einführung für alle und dann je nach individuellem Lernplan unterschiedlich anspruchsvolle Aufgaben. „Da können sich die Schüler gegenseitig unterstützen“, hebt er hervor. Dadurch werde „die soziale Schere zwischen den Schularten aufgehoben“. Die Schüler werden auf jeden allgemeinbildenden Schulabschluss entsprechend vorbereitet. Ein Großteil verlässt die Gemeinschaftsschule mit dem Realschulabschluss: „Das im Schnitt gute Abschneiden unserer Absolventen belegt einmal mehr die erfolgreiche und qualitativ hochwertige Arbeit an der Schule.“

Das Raum- und Platzangebot an der Gemeinschaftsschule Oberhausen ist groß: Im Neubau, wo unter anderem die Lerngruppen fünf untergebracht sind, stehen den Schülern lärmgedämmte Klassenzimmer sowie, direkt an die Lerngruppenräume angrenzend, kleine Gruppenarbeitsräume zur individualisierten und kooperativen Arbeit zur Verfügung. Im Hauptgebäude der Schule befinden sich neben den weiteren Lerngruppenräumen und der Verwaltung auch der Musiksaal, der Bandraum des „Café Crazy“ sowie die neu gestaltete Schulküche und die hochwertig ausgestatteten naturwissenschaftlichen Räume.

Auf dem Schulgelände steht eine große Turnhalle mit frisch renovierter Schwimmhalle nebenan sowie ein großer Sportplatz und ein vom DFB gesponsortes Soccerfeld. Weiter hervorzuheben sind unter anderem das Musikprofil der Schule, das vielfältige AG-Angebot sowie die Förderung der beruflichen Orientierung der Schule.

Im AG-Bereich ab Jahrgang fünf können die Kinder unter beispielsweise Schach-, Ball-, Kreativ- oder Musical-AG wählen. In einer besonderen Arbeitsgemeinschaft werden die Schüler auf das Fremdsprachendiplom im Fach Französisch vorbereitet.

Neben dem an allgemeinbildenden Gymnasien üblichen Profilfach Naturwissenschaft und Technik oder der dritten Fremdsprache (hier: Spanisch) bietet die Gemeinschaftsschule als besonderen Schwerpunkt das Profilfach Musik an. Interessierte und vor allem begabte Kinder und Jugendliche besuchen ab Klasse acht einen dreistündigen, stark praxisorientierten Musikkurs, wie er an Gymnasien mit vertieft musikalischem Profil angeboten wird. Schwerpunkt an der Schule ist der Gesang. Alle Schüler, die Gesang wählen, werden Mitglied des Popensembles „Sing for your Life“. zg/vw

