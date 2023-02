Einbrecher erbeuten mehrere Tausend Euro in Altlußheim

Altlußheim. In ein Einfamilienhaus in Altlußheim wurde am Samstagabend in der Zeit von 18 bis 22.15 Uhr eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus. Laut Angaben der Polizei befindet sich das Haus im Bereich des Kirchfeldrings.

Der oder die Täter hebelten hierzu die im Erdgeschoss befindliche Terrassentür auf und verschafften so Zutritt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/28600, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, aufzunehmen.