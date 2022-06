Eine harmonische Truppe

Altlußheim. Ende Mai reisten die Wagbachbouler Altlußheim zum dritten Ligaspiel beim TV Waldhof in Mannheimt. Gegner an diesem Tag waren auch die Mitstreiter um den zweiten Aufstiegsplatz – die Boulefreunde aus Neckargerach und Wiesloch.

Mit von der Partie bei den Wagbachbouler waren die Neulinge Titus Götzmann und Frank Korn. Beide konnten sich nahtlos in die Leistung ihrer Teamkollegen einreihen. Die Wagbachbouler spielten an diesem Wochenende wie aus einem Guss. Dank einer homogenen geschlossenen Mannschaftsleistung konnten beide Gegner jeweils 4:1 besiegt werden. In der Tabelle stehen die Wagbachbouler nun nach drei Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz, haben aber bisher ein Spiel weniger als die Zweitplatzierten bestritten. Derjenige, der Interesse hat – das Training der Wagbachbouler findet montags und mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 13.30 Uhr am Am Wagbachhäusl im Alten Hausstücker statt. mg

