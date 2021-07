Altlußheim. „Trendline Cosmetic“ das Studio von Dunia Hamadeh-Gein steht seit 22 Jahren für exklusive Schönheit und Wellness. Nun gibt es ein Jubiläum zu feiern, und zwar das Einjährige – seit Dunia Hamadeh-Geins Tochter Lara mit in die Firma eingestiegen ist und die Räumlichkeiten aus dem Birkenweg in die Friedensstraße 16 in Altlußheim umgezogen sind. Mutter und Tochter bilden ein harmonisches, kompetentes Team, beide sind staatlich geprüfte Kosmetikerinnen und Visagistinnen.

Das Programm des Studios lässt keine Wünsche offen und klingt nach totaler Pflege und Entspannung. Die beiden verarbeiten nur hochwertige Kosmetik von Thalgo mit Meeresmineralien, dazu Ella Baché Nutridermologie und Biodekorative Kosmetik von Couleur Caramel, die zudem vegan ist. Dazu gibt es ein Nahrungsergänzungsangebot „LaVita“ auf Basis von Obst und Gemüse als Saftkonzentrat.

Es werden Spa-Deluxe Behandlungen angeboten wie „Maritime Hyaluron und Collagen Behandlungen“, oder Meerestiefenbehandlungen. Vielleicht darf es auch eine Detox Behandlung oder eine Vitamin C Behandlung sein. Natürlich gibt es auch die klassischen Gesichtsbehandlungen, Wirkstoffampullen, Wimpern- und Augenbrauenfärben oder Depilation.

Das Angebot runden Massagen ab, Ganzkörperpflege und dazu Handpflege und Maniküre sowie spezielle Make-ups für Hochzeiten, einfach für den Tag oder den besonderen Abend. Die ganz junge Haut freut sich womöglich über eine „Teenie-Behandlung“.

Auch die Herren sind ausführlich bedacht im Programm von Trendline Cosmetic. Neben reinigenden und regenerierenden Gesichtsbehandlungen dürfen sich Männer bei Ocean-Care oder Anti-Stressbehandlungen verwöhnen lassen. „Wir sind echte Fans von Hautgesundheit“, versichern die beiden Kosmetikerinnen. Das „Trendline Cosmetic Studio“ soll eine Oase der Ruhe und Entspannung sein, wo man einfach mal kurz vom Alltag abtauchen kann.

Lara Gein absolvierte ihre Ausbildung in Bruchsal und war dann vier Jahre auf den Aida Kreuzfahrtschiffen tätig. Ihre Reisen führten sie in den Mittelmeerraum, den Orient, die Karibik und in die Nordländer. So konnte sie in kurzer Zeit viel Erfahrung sammeln und entschied sich 2020, mit ihrer Mutter zusammen, Trendline Cosmetic noch größer und chicer zu machen.

Die Räumlichkeiten in der Friedensstraße sind geprägt von ruhigen, ansprechenden Farben und geschmackvollem Interieur. Da es zwei Behandlungsräume gibt, dachten sich die beiden Geschäftsfrauen so ansprechende Events aus, wie zum Beispiel eine Freundinnen-Behandlung, eine Spa-Zeit für Ehepaare oder vielleicht ein verwöhnender Mutter-Tochter-Nachmittag? Da es durch Corona im letzten Jahr nicht möglich war, eine große Einweihungsparty zu geben, entschieden sich die beiden, das Einjährige nun zu feiern und freuen sich auf Kundinnen und Kunden, die sich gerne mal was richtig Gutes für sich selbst gönnen möchten. mb