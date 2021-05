Einen Schatz gehoben - in Oberhausen-Rheinhausen

Rheinhausen. Der Schatz von Oberhausen-Rheinhausen, der, wenn Corona vorbei ist, im Postmuseum bewundert werden kann, ist mit den großen Schätzen der Welt nicht vergleichbar. Aber der Heimatverein behandelt ihn, als sei es der Templerschatz oder der Nibelungenhort. Der Wert hält sich in Grenzen – nicht aber der Stolz auf die Errungenschaft.

Ein Schatz, um den viele Philatelisten den Eigentümer beneiden, ist in Oberhausen-Rheinhausen gehoben worden. Drei Jahrzehnte lang schlummerte er, unbeachtet und aus den Augen verloren, im sicheren Tresor der Gemeinde.

Im Juli 1990, also vor über 30 Jahren, hatte der kleine Ortsteil Rheinhausen ganz groß „500 Jahre Postgeschichte“ gefeiert. Zur Einweihung des Postmuseums im Gebäude der ehemaligen Post, 1552 erbaut, kam Durchlaucht Gloria Fürstin von Thurn und Taxis und übergab der Gemeinde zwei ungestempelte komplette Briefmarkenbogen mit Marken von 1859 und 1862, „1 Kreuzer“ und „30 Kreuzer“, die wohl aus ihrem fürstlichen Zentralarchiv stammten. Nicht lange vor den klebbaren Kreuzern, 1840, war die erste Briefmarke der Welt zum Einsatz gekommen.

Das wertvolle Geschenk legte der damalige Bürgermeister Klaus Dieter Heller aus Sicherheitsgründen in den Tresor. Dann fiel der eingeschlossene Schatz dem Vergessen anheim. Doch auf einmal erinnerte sich der Heimatverein mit seinem Vorsitzenden Heinz Kraus an die Hinterlassenschaft, die nicht weiter im dunklen Tresor ruhen sollte.

Dornröschenschlaf im Tresor

Nunmehr wird sie im (derzeit noch geschlossenen) Postmuseum in einer eigens dafür angeschafften Glasvitrine der Öffentlichkeit zugänglich gemacht – wenn der Lockdown vorüber ist.

In Rheinhausen wurde badische Geschichte geschrieben: In dem 3000 Einwohner zählenden Ort gibt es das älteste Postamt in ganz Baden, einst vom Fürstenhaus Thurn und Taxis unterhalten. Mit der Poststation am Rheinufer geht der Name des in den Hochadel aufgestiegenen Geschlechts einher, das seinen Reichtum ursprünglich als Postunternehmen erlangte.

Bereits 1552 errichtete die Familie Taxis aus eigenen Mitteln ein Posthaus am Ort und setzte lange Zeit Familienmitglieder als Postmeister ein. An der exponierten Stelle, an der schon die Römer einen Übergang über den Fluss geschaffen hatten, steht heute der Gasthof „Alte Post“ mit dem zweistöckigen Postmuseum in den ehemaligen Pferdeställen.

Das heute noch erhaltene Mauerwerk der „Alten Post“ geht auf das Jahr 1738 zurück, als die jeweiligen Postmeister das um 1650, 1666 und im Polnischen Erbfolgekrieg 1734 erheblich beschädigte Gebäude erneuerten. Doch die Grundstruktur entspricht dem idyllisch gelegenen Posthaus von 1552. Mit Beginn der Postkutschenzeit ging die postalische Bedeutung von Rheinhausen immer mehr zurück.

Im 19. Jahrhundert kam die Poststation in Privatbesitz, ab 1839 diente das umfunktionierte Anwesen als Gasthof und damit als beliebter Treffpunkt für Rheinschiffer, Fuhrleute und Benutzer der Personenfähre.

Im Besitz der Gemeinde

Seit 1985 ist das denkmalgeschützte Gebäude im Besitz der Gemeinde, die das Haus mit beträchtlichen finanziellen Mitteln gründlich hatte renovieren lassen. Zwischendurch stand die „Alte Post“ eine Zeit lang still – und leer.