Energieverbrauch im Fokus

Altlußheim. Eine Tagesordnung mit insgesamt 16 Punkten ist in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 21. September, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus abzuarbeiten. Darunter befindet sich zum Beispiel der Aufbau eines Energiemanagements für die Gemeindeimmobilien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach den Fragen, Anregungen und Vorschlägen der Sitzungsbesucher geht es um die Leitungsfreistellung für die Mitwirkung bei der örtlichen Bedarfsplanung ebenso wie um einen Planerauftrag für Sportflächen nördlich der Rheinfrankenhalle. Die Bürgervertreter befassen sich zudem mit einigen Bauanträgen. So geht es um die Erweiterung und Modernisierung eines Lebensmittelmarktes in der Lanzstraße 1-7, um die Überdachung der Luftpistolenanlage im Sportplatzweg oder um die Umnutzung eines Wohngebäudes in ein Verwaltungsgebäude mit Erweiterungsbau in der Siemensstraße.

Außerdem sind Bauvoranfragen zu behandeln einmal zur Errichtung einer Halle, um Gartengeräte unterzubringen sowie um ein Wohngebäude in der Mozartstraße zu errichten. Zwei Bauanträge befassen sich mit den Wünschen um die Aufstockung von Wohnhäusern in der Hauptstraße und in der Schulstraße. In der Hauptstraße gibt es ferner ein Ansinnen zur Errichtung von zwei Gauben und Einbau eines Dachflächenfensters.

Nach den Bekanntgaben, die dem Bürgermeister Uwe Grempels obliegen, kommen aus der Mitte der Bürgervertreter Mitteilungen und Anfragen. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2