Altlußheim. Seit über sechs Jahrzehnten ist der Name Saam weit über die Region hinaus zu einer bekannten und geschätzten „Marke“ im gesamten Versicherungswesen geworden. Vor knapp drei Jahrzehnten hatte Rüdiger Saam die von seinem Vater Walter gegründete Versicherungsvertretung übernommen.

„Vieles hat sich seither verändert“, stellt Rüdiger Saam rückblickend fest und fügt augenzwinkernd hinzu: „Wir uns natürlich auch.“ Zu diesen Zeichen der Zeit gehören die wachsende Größe und die Kooperationen. Vor vier Jahren zog man von Neulußheim nach Altlußheim, wo man jetzt mehr Platz für das Team und für die individuelle Kundenbetreuung und -beratung hat.

Am 1. Januar 2019 fusionierte Rüdiger Saam mit der Bezirksdirektion Jochen Eckstein. Seitdem ist die Filialdirektion Saam und Eckstein OHG erfolgreich in der Kur- und Rheinpfalz tätig. Das Büro in Altlußheim wird nunmehr durch das Büro in Maikammer ergänzt. Zu Beginn dieses Monats hat man eine weitere Versicherungsagentur in Winden in der Pfalz übernommen. Insgesamt sind es nunmehr 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Maikammer, in Winden und in der Hauptstelle in Altlußheim um alle Fragenkomplexe rund um die Versicherungen kümmern. Als Filialdirektion der Zurich AG ist die Saam und Eckstein OHG ein kompetenter Ansprechpartner für alle Belange und Wünsche der Kunden.

„Unser Ziel ist es, neben individueller und vertrauensvoller Beratung und Unterstützung in Schadensfällen auch stets für optimalen Service zu sorgen,“ führt Rüdiger Saam aus und weist darauf hin, dass man ab sofort mittels neuzeitlicher Technik als Gutachter für Kfz-Schäden im Kasko- und Haftpflichtbereich tätig ist. Dadurch werden entsprechende Abläufe wesentlich schneller, die Regulierung kann sehr zügig verlaufen.

Gutachter für Kfz-Schäden

Ein positives Kennzeichen der Saam‘schen Versicherungsverantwortung war es stets, eine Vorreiterrolle einzunehmen. So ist es auch zu verstehen, dass die Saam und Eckstein OHG jetzt eine Zertifikation nach ISO 9001 erhalten hat. Dies drückt deutlich das Qualitätsmanagement aus, das letztendlich auf die Zufriedenheit der Kunden ausgerichtet ist.

„Was in der Industrie schon sehr verbreitet ist, nämlich dass alle Prozesse exakt beschrieben werden und dass damit alle Abläufe genau nachzuvollziehen sind, halten wir auch in unserem Bereich für notwendig und zukunftsweisend,“ erläutert Rüdiger Saam im Gespräch. Die aufwendige Zertifizierung habe sich also gelohnt, fügte Saam hinzu und erwähnte dabei auch den engagierten und individuellen Einsatz des gesamten Teams für die Belange der Kundinnen und Kunden. ba