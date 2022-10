Erntedankfest wird in Altlußheim gefeiert

Altlußheim. Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors Lussheim gestalten den Erntedankgottesdienst, der am heutigen Sonntag, 2. Oktober, in der katholischen Kirche Altlußheim gefeiert wird. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr und die Mitfeiernden dürfen sich auf den vom Chor liebevoll gestaltete Erntedankaltar und auf Lieder, die Ältere und Jüngere leicht mitsingen können, freuen. Bei diesem Gottesdienst steht das Brot im Mittelpunkt, denn kein anderes Lebensmittel hat eine vergleichbare historische Bedeutung. Auch in zahlreichen biblischen Geschichten wird dies deutlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist auch wieder möglich, dass die Erntegaben nach dem Gottesdienst gegen einen Spendenbeitrag mit nach Hause genommen werden können. Beim gemeinsamen Mittagessen im Pfarrsaal treffen sich die kleinen und großen Gottesdienstbesucher anschließend wieder.

Der Kirchenchor lädt zu Gemüsesuppe mit Zwetschgenkuchen oder Apfelkuchen ein – alles solange der Vorrat reicht. Auch dafür nimmt der Chor gerne einen Spendenbeitrag der Besucher entgegen. Die hoffentlich großzügige Spendensumme geht wieder an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen, das der Kirchenchor nun schon seit 10 Jahren unterstützt. So steht am Sonntag, 2. Oktober, ein Tag im Sinne des Erntedankfests an.