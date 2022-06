Einen weiteren Schritt hin in Richtung Sportflächen nördlich der Rheinfrankenhalle wird der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag, 28. Juni, gehen. Gleich zu Beginn der Sitzung im Bürgersaal des Bürgerhauses soll der Rat über den entsprechenden Bebauungsplan beraten und mit ihm anschließend in die Offenlage gehen.

Durch den Bau des neuen katholischen Kindergartens östlich der

...