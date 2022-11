Erste-Hilfe-Kurs für Geflüchtete aus der Ukraine in Altlußheim

Altlußheim. Im Bürgerhaus der Gemeinde fand ein Erste-Hilfe-Kurs in russischer Sprache für Geflüchtete aus der Ukraine statt. Möglich gemacht hatte dies der DRK-Kreisverband Mannheim, der beim Ortsverein Lußheim auf offene Ohren gestoßen war.

Sozialleiterin Anette Oechsler sorgte mit ihrem ehrenamtlichen Team für die Verpflegung der Kursteilnehmer. Insgesamt waren 13 Ukrainer und Ukrainerinnen gekommen, um sich in Erster Hilfe ausbilden zu lassen. Dank der Förderung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt unter Vermittlung von Oxana Fridmann konnte der Kurs kostenlos angeboten werden.

Kursleiter Hermann Maier unterwies die Teilnehmer in den wichtigsten Handgriffen der Ersten Hilfe und nach einiger Theorie wurden auch praktische Übungen durchgeführt. Der Erste-Hilfe-Kurs lebt generell von seinen Praxiseinheiten. Nach kleinen Theorieeinheiten zu den Themen Absicherung von Unfallstellen, Anlegen von Verbänden und Pflaster sowie kleineren Notfällen beispielsweise, ging es zu den praktischen Einheiten. Hier wurde mit den Teilnehmern zum einen die stabile Seitenlage geübt, aber auch Reanimationstechniken.

Vom DRK Lußheim gab es eine Erste-Hilfe-Tasche für unterwegs als kleines Geschenk am Ende des Kurses. Derzeit halten sich in Alt- und Neulußheim sowie in Reilingen rund 150 geflüchtete ukrainische Bürger auf. Oxana Fridmann arbeitet als Projektleiterin zur Unterstützung der Integration der ukrainischen Bürger. Im November soll ein weiterer Kurs in Hockenheim angeboten werden.