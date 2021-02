Altlußheim. Es hat sich einiges getan im Altlußheimer Vogelpark: Volieren sind abgerissen und Häuschen neu gebaut worden, manche Vögel haben den Park verlassen, der Einzug anderer wird gerade vorbereitet. Gunter Hofmann, der im Vogelverein 1955 für die Pressearbeit zuständig ist, hat unserer Zeitung bei einem Rundgang gezeigt, was sich im vergangenen Jahr auf der Anlage alles verändert und was für Pläne der Verein für die Zukunft hat.

Gleich neben dem Eingang fällt rechts die große Freiluftvoliere ins Auge. „Wir haben ein Netz für die Voliere angeschafft und versuchen gerade, den hartnäckigen Bambus loszuwerden“, erklärt Hofmann. Die Gänse, die in der Anlage umhergewatschelt sind, haben nun ein neues Zuhause. Rund fünf bis zehn ehrenamtliche Helfer schuften jeden Samstag im Park. Neben vielen Freiwilligen sei der Verein aber vor allem auf eines angewiesen: Spenden. 25 Sponsoren hat der Park bereits zusammenbekommen, aber die finanziellen Mittel sind trotzdem knapp. „Wir suchen ständig nach neuen Sponsoren, denn der Umbau des Parkes kostet natürlich eine Menge Geld“, erklärt der Pressewart „und auch Helfer werden jederzeit mit offenen Armen empfangen“.

Wo noch vor einem Jahr Eulen und Papageien in verschiedenen Volieren lebten, ist nun eine leere, große Fläche. Das Haus war alt und von Ungeziefer befallen. Die Vereinsmitglieder machten es deshalb dem Erdboden gleich und gaben den Vögeln ein neues Zuhause.

Papageien abgegeben

„Exotische Vögel wie Papageien bedeuten extrem viel Arbeit. Wir möchten den Tieren gerecht werden und haben uns deshalb dazu entschieden, sie abzugeben. In Zukunft möchten wir uns auf heimische Vogelarten konzentrieren und ihnen mehr Beachtung schenken“, sagt Hofmann. Der Abriss des Hauses kostete den Verein rund 10 000 bis 15 000 Euro plus ungefähr 3000 Euro für die Entsorgung des Eternites.

Das Vereinsmitglied betont auch, dass der Verein in ständigem Kontakt mit dem Veterinäramt steht. In Abstimmung mit der Behörde sind beispielsweise auch die Diamanttäubchen in eine komplett sanierte Voliere umgezogen. Die putzigen Vögel sind zwar etwas scheu, fühlen sich in ihrer neuen Voliere aber sichtlich wohl. Plexiglasfolie sorgt dafür, dass der Wind nicht durch das Gehege zieht und die kleinen Tiere es auch bei kalten Temperaturen warm haben.

Teich liegt komplett trocken

„Stück für Stück arbeiten wird am Park weiter. Wir haben noch viel vor, müssen aber eine Baustelle nach der anderen angehen“, sagt Hofmann. Fleißig gearbeitet wird derzeit an der Kleinvogelvoliere gegenüber der Volieren der Wellensittiche, Zebrafinken und Kanarienvögel, die ebenfalls in die Jahre gekommen ist und deshalb abgerissen werden soll. „Die Vögel ziehen dann ein paar Meter weiter in das neue Kleinvogelhaus, das Volker Strasser sponsort.“ Sechs neue Volieren entstehen dort, die später von außen von den Besuchern bestaunt werden können.

Das eigentlich für Papageien gedachte Häuschen mit Außenvoliere und Futterzubereitungsplatz wird zunächst einmal leer stehen, da die Papageien den Park ja bereits verlassen haben. „Wir nutzen das Haus, das innen bereits komplett fertig ist, jetzt als Futterhaus“, merkt der Pressewart an. Weiter hinten sind viele aneinandergereihte Volieren zu sehen. Diese haben ein komplett neues Dach bekommen, genau wie das ehemalige Futterhaus. Wofür das alte Gebäude später genutzt wird, wissen die Mitglieder aktuell noch nicht.

„Einige der Volieren werden von Bernd Büchner gebaut, gezahlt und betreut. Im Mai oder Juni sollen sie fertig sein und bald Fasane einziehen, um die sich Bernd Büchner dann kümmern wird“, erzählt Hofmann begeistert. „Wir werden die Dächer noch bis nach vorne ziehen. Das müssen wir wegen der Vogelpest machen, damit kein Kot von infizierten Tieren zu den Fasanen kommen kann.“

Die Vogelpest ist auch der Grund dafür, dass der große rund eineinhalb Meter tiefe Teich auf dem Gelände derzeit trocken liegt. „Würden wir den jetzt mit Wasser füllen, würde das jede Menge Wasservögel anlocken – und das möchten wir aktuell vermeiden“, fügt er hinzu. Das neue Entenhaus, das zu dem Gehege mit dem Teich gehört, nimmt langsam Gestalt an: Fenster und Türen sind bereits eingesetzt und das Dach gedeckt. Zwei getrennte Räume bieten dort später Schutz für die Enten und einen Ort für die Versorgung der Tiere.

Das alte Entenhaus bleibe zunächst stehen, werde aber früher oder später ebenfalls abgerissen. Neu in den Vogelpark werden in naher Zukunft zehn Obstbäume kommen, die der Obsthof Schmidt dem Verein überlässt. Das sei auf der einen Seite gut für die Vögel, aber auch für die Bienen.

Die Locken- und Kragentauben sitzen bereits in ihrer neuen Voliere, die schon etwas länger fertiggestellt ist. „In diesem Park steckt viel Herzblut und Geld“, sagt Hofmann und ergänzt: „Aber Corona gibt momentan den Takt an. Wir können nicht öffnen, solange das Virus nicht zumindest größtenteils verschwunden ist.“ Zumal momentan das Restaurant am Vogelpark geschlossen sei.

„Wir freuen uns darauf, wenn wir den Park endlich öffnen können“, sagt er und spricht von Dompfaffen, Grünfinken und Blaumeisen, die dann vielleicht schon im Park wohnen werden.

Interessierte Helfer oder potenzielle Spender können sich beim Vorsitzenden Fred Bindschädel oder seinem Stellvertreter Axel Samuel melden.

