Fahrbahn auf B 39 fast fertig

Altlußheim. Die Verkehrslage rund um Altlußheim und Neulußheim wird sich bald entspannen: Die Sanierung der Fahrbahn der B 39 zwischen der Einmündung K 4250 Richtung Ketsch bei Altlußheim und dem Knotenpunkt B 39/ L 723/ L 560 bei Hockenheim geht in den letzten Bauabschnitt. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe am Montag mitteilte, werde ab dem 27. August der Abzweig von der B 39 zur L 560 saniert. Dazu werde am 26. August die bestehende Verkehrsführung angepasst. Dies erfolgt laut Regierungspräsidium ohne Sperrungen der Strecke, es kann zu kurzfristigen Behinderungen kommen. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Der Abschnitt der B 39 zwischen der K 4250 (nach Ketsch) und dem Lußhofknoten wird voraussichtlich ab dem 28. August wieder befahrbar sein, hieß es. Dadurch werde sich die Verkehrslage um Altlußheim und Neulußheim entspannen. Die Fertigstellung aller Arbeiten ist für den 1. September vorgesehen. Insgesamt werden 45 000 Quadratmeter Asphaltdeckschichten und 1200 Meter Schutzplanken erneuert. Die Kosten von rund 2,8 Millionen Euro werden vom Bund getragen. her