Falsche Umsetzung bleibt unbemerkt

Altlußheim. Erneut musste der Gemeinderat über eine Bauangelegenheit beraten, die die Ludwigstraße betrifft. Der Auslöser für die erneute Beratung des Tagesordnungspunkts reicht einige Jahre zurück, als vom Rat ein Bauvorhaben in der Straße mit einer Firsthöhe von 9,70 Meter genehmigt wurde. Im vergangenen Jahr hatte der Rat ein Bauvorhaben in der Straße abgelehnt, das sich an dem damals gebilligten Vorhaben orientierte. Die Begründung des Rates: Das Gebäude würde mit First- und Traufhöhe die anderen Gebäude in der Ludwigstraße überragen.

Stattdessen betonte der Rat explizit, dass die maximale Firsthöhe von 9,70 Metern nicht überschritten, eine dritte Wohneinheit nicht entstehen dürfe. Die Baurechtsbehörde in Hockenheim hat den Antrag vom vergangenen Jahr als Anlass für eine Ortsbesichtigung genommen und dabei festgestellt, dass das vor Jahren mit einer Firsthöhe von 9,70 Metern genehmigte Vorhaben in Wirklichkeit eine Höhe von 10,80 Metern ausweise. Weshalb der Eigentümer aufgefordert wurde, einen Bauantrag mit den aktuellen Plänen einzureichen. Was dieser nun tat, weshalb der Gemeinderat über den schon vor Jahren bewilligten und längst errichteten Bau erneut beraten musste. Mit dem gleichen Ergebnis wie im Vorjahr im anderen Fall – das Gebäude ist zu hoch und der Antrag muss abgelehnt werden.

Eher Geldstrafe als Rückbau

Kay Schweikert (CDU) konnte nicht verstehen, warum die Abweichung der Baurechtsbehörde nicht schon vor Jahren aufgefallen ist. Sandra Fluhrer (Grüne) stützte sich in ihrer Ablehnung auf die Rechtssprechung, der nach sich ein Bauantrag nicht auf eine fehlerhafte Baugenehmigung stützen dürfe. Schon gar nicht in dem Fall, wenn dieses andere Vorhaben nicht der eigentlichen Genehmigung gemäß ausgeführt wurde. Weshalb der Antrag im vergangenen Jahr zurecht abgelehnte wurde, so Fluhrer, die wissen wollte, was mit dem zu hoch gebauten Gebäude geschehe. Wie Bauamtsleiter Hubertus Zahn darlegte, werde man hier die Verhältnismäßigkeit beachten müssen, ein Rückbau komme wohl eher nicht infrage, stattdessen werde wohl eine Geldstrafe verhängt.

Friedbert Blaschke (FWV) konnte den Fehler der Baurechtsbehörde gleichfalls nicht verstehen und lehnte den Antrag ebenso ab, wie Ines Schweickert (CDU), die gehofft hatte, der Eigentümer werde sich zu dem Vorgang äußern. Richard Schmidt (SPD) sah den Fehler gleichermaßen, wollte ihn weder tolerieren noch legitimieren und lehnte den Antrag, dem Vorschlag der Verwaltung folgend, gleichfalls ab. Einzig Kay Schweikert enthielt sich bei der Abstimmung.

Einfacher hatte es der Rat beim Antrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße. Zwar wich der Antrag in einigen Punkten von den Festsetzungen des Bebauungsplans ab, so bei der gewählten Dachform und der Flachdachgarage. Doch waren diese Abweichungen vom Rat an anderer Stelle schon gebilligt worden, zumal dann, wenn die Flachdachgarage entsprechend begrünt wird, so dass auch in diesem Fall dem Antrag zugestimmt werden konnte. Auch die Überschreitung der Zufahrtsbreite zum Grundstück war in diesem Fall kein Thema, da dadurch kein öffentlicher Stellplatz verloren geht. Gleiches gilt für einen beantragten Neubau in der Bertha-von-Suttner-Straße, bei dem gleichfalls eine zweite Zufahrt nicht zulasten öffentlicher Stellplätze geht. Beide Anträge wurden einstimmig gebilligt.