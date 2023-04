Altlußheim. Aktuell brennt es in einem Firmengebäude in der Friedensstraße in Altlußheim. Wie die Polizei am Abend mitteilte ist es zu einem Brand gekommen. Welches Ausmaß das Feuer hat und ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.