Feuerlöschboot im Einsatz

Rheinhausen. Am Rheinufer bei der Anlegestelle der Rheinhäuser Fähre findet am Samstag, 25. Juni, der sogenannte „Tag der Sicherheit“ statt, bei dem sich die rheinanliegenden Feuerwehren gemeinsam mit der DLRG und dem THW der Bevölkerung präsentieren.

Von 10 bis 16 Uhr gibt es neben verschiedenen Infoständen zum Thema Gefahrenabwehr auf dem Rhein die Möglichkeit, einige Fahrzeuge und Einsatzboote zu besichtigen. Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr finden eindrucksvolle Einsatzübungen auf dem Rhein statt, bei denen die Besucher einen Eindruck erhalten, wie verunglückte Personen aus dem Rhein gerettet werden.

Das Highlight der Veranstaltung wird sicherlich um 13 Uhr die Ankunft des Feuerlöschbootes „Metropolregion 1“ aus Mannheim sein, welches ebenfalls bei einer Übung sein Können und Beweis stellt.

Für das leibliche Wohl werden ganztägig Erfrischungsgetränke angeboten, der Erlös kommt einem guten Zweck zugute.

Action, Spannung und interessante Einblicke in die Tätigkeiten der Hilfsorganisationen erwarten die Besucher am „Tag der Sicherheit“ in Oberhausen-Rheinhausen. zg