  Feuerwehr rettet Rehe aus Hochwassergebiet

Altlußheim. Ein großes Aufgebot an Rettungskräften von Wehr und Polizei versammelte sich am Donnerstagnachmittag am Rhein bei der Salierbrücke. Der Einsatz galt mehreren Rehen, die durch das Hochwasser in Not geraten waren, die in den Fluten um ihr Leben schwammen. Die Freiwillige Feuerwehr Altlußheim war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und versuchte, den Tieren mit ihrem Boot zur Hilfe zu eilen.

Den Tieren, die sich gerne im Auwald des Altrheins aufhalten, war das Hochwasser zum Verhängnis geworden. Anscheinend hatte es ihnen den Rückweg auf die andere, trockene Seite der B 39 abgeschnitten. Nun versuchten sie, schwimmend trockenen Boden zu erreichen. Bei dem kalten Wasser ein schier unmögliches Unterfangen.

Mit einem Mehrzweckboot gelang es der Altlußheimer Wehr ein völlig erschöpftes und unterkühltes Reh aus dem Wasser zu bergen. Das Tier kam sofort in ein Fahrzeug und wurde mit Decken gewärmt.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche nach weiteren vom Hochwasser bedrohten Tieren fortgesetzt.