Fischerfest am Silzsee

Altlußheim. Das traditionelle Fischerfest des SFC Rheinsalm findet am Wochenende, 6./7. August, am Silzsee in Altlußheim statt. Beginn ist am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag um 10.30 Uhr. Die hauseigene Fischbäckerei bietet gebackenen Zander, Zanderfilet, Seelachsfilet, Forellen und eine gemischte Fischplatte an. Für eine reichhaltige Auswahl an Getränken sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Am Samstag versorgt die „Schnoogebar“ die Gäste ab 21 Uhr mit Cocktails.

Die Ehrungen der Dorfmeister und des Fischerkönigs werden Samstag gegen 19 Uhr stattfinden. Der Jägerstammtisch trifft sich am Sonntag um 11 Uhr. Die ortsnahe Lage lädt dazu ein, das Fest mit dem Fahrrad zu besuchen – der Silzsee liegt ja innerhalb des Naturschutzgebietes. zg