Die Hochwassersituation in der Region spitzt sich weiter zu. Inzwischen wird an der Messstation in Maxau bei Karlsruhe die Hochwassermarke zwei erreicht. Während die Schifffahrt auf dem Rhein komplett eingestellt ist, sind die Feuerwehren in den Rheinanliegergemeinden auf Habachtstellung:

„Wir haben begonnen, den Sommerdamm an einigen Schwachstellen mit Sandsäcken zu verstärken“,

...