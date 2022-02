Förderung für Sirenen

Altlußheim/Karlsruhe. Weitere 19 Kommunen aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe erhalten eine Förderung zum Aufbau von Sirenenanlagen. Darunter auch die Gemeinde Altlußheim, die sich über 65 100 Euro freuen darf, wie es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe heißt.

In einer ersten Tranche hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe im Dezember 2021 bereits 28 Kommunen eine Förderung bewilligt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird die Bewilligungsbescheide für die 19 Kommunen im Laufe der Woche versenden. „Wir sind sehr froh, dass wir so zeitnah weitere 19 Kommunen bei der Verbesserung ihrer Warninfrastruktur unterstützen können“, sagte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder.

Für das Sirenenförderprogramm stellt der Bund den Kommunen in Baden-Württemberg rund 11,2 Millionen Euro aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 2020 bis 2022 zur Verfügung. Gefördert wird damit, zusammen mit Restmitteln aus der ersten Tranche, der Aufbau von insgesamt 63 Sirenenanlagen: 54 Sirenen in Dachmontage mit je 10 850 Euro und neun Sirenen in Masterrichtung mit je 17 350 Euro in 19 Kommunen. rp

