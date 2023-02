Förderverein Friseurmuseum Altlußheim spendet an Kinderhospiz

Heuer darf sich das Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen wieder über einen dicken Spendenscheck freuen. Die Strickdamen vom Förderverein Friseurmuseum haben über das Jahr und besonders am Altlußheimer Weihnachtsmarkt, der nach der Corona-Pause wieder stattfinden konnte, viele ihrer modischen Strickwaren verkaufen können. 1000 Euro kamen zusammen und konnten an „Sterntaler“ überwiesen

...