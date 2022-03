Frauen hoffen auf das Ende von jeglicher Gewalt

Altlußheim. 30 Frauen haben sich zum Weltgebetstag am Freitagabend im Emil-Frommel-Haus getroffen. Ihre Augen schauten besorgt wegen des Kriegs und der Gewalt in der Ukraine. Doch in ihren Herzen waren sie froh und dankbar, dass sie nach einem Jahr Pause sich wieder zum gewohnten Weltgebetstag am ersten Freitag im März treffen durften.

Frauen aller Konfessionen aus England, Wales und Nordirland hatten die diesjährige Gebetsordnung zusammengestellt, längst bevor der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war. Und doch passte ihr Thema „Zukunftsplan: Hoffnung“ genau in die jetzige Zeit.

Frauen aus England berichten

Drei Frauen aus England berichteten, wie sie Gewalt erfahren haben: Natalie ist von ihrem Mann geschlagen, unterdrückt und bedroht worden. Lina hat unter der Ausgrenzung und Verarmung gelitten, die sie durch die psychische Krankheit ihres Sohnes erfahren hat. Emily hat studieren wollen, aber einen Hirntumor bekommen und bei der Operation ihr Gehör verloren. Sie war gefangen in einer Welt zwischen Hörenden und Gehörlosen.

In diese hoffnungslos scheinenden Lebensgeschichten zündeten die Altlussheimer Frauen Kerzen der Hoffnung an, verbunden mit dem Wort: „So spricht Gott, der Herr: Ich weiß, was ich mit euch vorhabe: Pläne des Friedens und nicht des Unglücks habe ich für euch; ich will euch Hoffnung und Zukunft geben“.

Dieses Wort hatte der Prophet Jeremia vor 2600 Jahren an die Israeliten im Exil gerichtet, als sie ihre schwärzesten Stunden durchlebten. Er hat es ihnen ausgerichtet zum Durchhalten, zum Weiterleben in der Fremde bis sich ihnen ein Weg in die Freiheit öffnen würde. Und er hat sich ihnen wieder geöffnet.

Samen der Gemeinschaft

Zukunftsplan: Hoffnung. Wie er für die drei Frauen aus England ausgesehen hat, haben sie im Anschluss geschildert: Natalie hat ein Kind bekommen und im Krankenhaus die Stimme Gottes gehört, die sie gestärkt hat, ihren Mann zu verlassen und zu einem freien Leben zu kommen. Lina hat in einer Kirchengemeinde Anerkennung und Respekt gefunden, vor allem aber auch Unterstützung durch die Tafel für sich und ihren Sohn. Emily hat sich zurechtgefunden sowohl bei den Hörenden, wie den Tauben und hat wieder Friede und Liebe in ihrem Herzen gespürt. Für diese drei, wie für alle unter Gewalt Leidenden, beteten die Frauen um Samen der Hoffnung in ihrem Leben, wie für Samen der Gemeinschaft, in der sie wieder aufblühen und glücklich sein dürfen.

Zum Abschied hatte das Vorbereitungsteam um Ute Schestag für jede Besucherin eine Hoffnungstüte zum Mitnehmen gerichtet: englische Scones – gebacken von Marlise Schwechheimer – für eine „tea-time“ zuhause, sowie eine Karte der Engländerin Angie Fox mit der Botschaft: „Weit sind die Türen geöffnet, die Ketten gesprengt. Was es auch war, das mich gefangen hielt, jetzt ist die Tür offen. Ich kann unter dem Regenbogen hindurch ins Weite gehen, mitten hindurch durch Blumen des Friedens.“ ek