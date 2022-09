Frohsinn sammelt Papier

Altlußheim. Die Altpapiersammlung des AGV Frohsinn findet am Samstag, 10. September, statt. Von 9 bis 12 Uhr wird die Sammelaktion durch die Sänger auf dem Messplatz in Altlußheim durchgeführt. Aber es gibt Regeln zu beachten. Vorherige Altpapieranlieferungen und Ablagerungen sind auf keinen Fall möglich. Kartonagen bitte gefaltet abliefern. Styropor und Kunststoffe gehören in die grüne Tonne.

Es gelten die Corona-Bestimmungen, Bürgerinnen und Bürger, die Altpapier bringen, bleiben im Auto sitzen und tragen bitte Schutzmasken. Es gilt Einbahnverkehr, die Fahrzeuge fahren einzeln zu den Containern. Die Helfer des AGV laden den Kofferraum aus. mh