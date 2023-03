Frühstück und Kaffeezeit

Altlußheim. Unter dem Motto „Wir starten wieder durch“ lädt die Gemeindeverwaltung wieder einmal im Monat zu den Veranstaltungen für Senioren in den Bürgersaal im Bürgerhaus ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Los geht es am Donnerstag, 16. März, mit einem Frühstück, am Donnerstag, 20. April, wird zum Nachmittagscafé eingeladen. Am Donnerstag, 11. Mai, wird das Frühstücksangebot wiederholt und am Donnerstag, 15. Juni, das Nachmittagscafé.

Die Frühstücksveranstaltungen findet jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr und das Nachmittagscafé von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im monatlichen Wechsel statt.

Mehr zum Thema Auswahlverfahren Schöffen gesucht Mehr erfahren Partnerschaftstreffen Reilingen und Jargeau feiern im Mai wieder Jumelage Mehr erfahren

Die Gemeindeverwaltung freut sich über viele Anmeldungen zu der Veranstaltung bei Annette Schmidt im Sekretariat unter Telefon 06205/39 43 11 oder 06205/3 94 30. Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor dem Termin. zg