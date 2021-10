Fünf Punkte, die gute Laune machen

Altlußheim. Um in der nicht leichten Corona-Zeit den Kindern etwas Besonderes bieten zu können, entstand in der Gemeinde die Idee eines kleinen Programms für die Herbstferien, an dem alle Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde ab zehn Jahren teilnehmen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Programm, das Anmeldeformular und alle notwendigen Informationen finden sich auf der Homepage der Gemeinde, liegen in den örtlichen Schulen, im Bürgerbüro und in der Bücherei aus.

Fünf Angebote sollen den Kindern die Herbstferien verkürzen, ihnen neue Bastel- und Bewegungsangebote vermitteln. So findet am Dienstag, 2. November, von 10 bis 13 Uhr in der Gemeindebücherei ein Manga-Workshop für Einsteiger statt. Ebenfalls in der Bücherei wird am Donnerstag, 4. November, von 9 bis 12.30 Uhr das Basteln von Monsterlaternen gezeigt.

Wing Tsun, ein Bewegungsangebot mit dem Schwerpunkt Selbstbehauptung steht zweimal auf dem Programm. Sowohl am Mittwoch, 3. November, wie am Freitag, 5. November, können sich Kinder und Jugendliche von 10 bis 12 Uhr in der Sportart üben. Am Donnerstag, 4. November, geht es von 13 bis 17.30 Uhr ins Bowlingcenter Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer teilnehmen möchte, füllt den entsprechenden „Wunschzettel“ aus, der von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss. Dieser Zettel muss bis Montag, 25. Oktober, im Rathaus abgegeben oder per E-Mail, info@altlussheim.de, übermittelt werden. Die vom Computer ausgewählten Kinder werden sodann benachrichtigt. Bei allen Veranstaltungen gilt die Corona-Verordnung des Landes. aw