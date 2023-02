Furioses Debüt und glanzvolle Momente

Der Februar ist im Turnierkalender für den TSV GymTa-Session Altlußheim immer ein richtungsweisender Monat. So langsam kann man erahnen, wo die Wege hinführen und wie man die eigenen Leistungen einordnen kann. Ein Tanz allerdings erlebte erst beim Qualifikationsturnier im fränkischen Kürnach seine Premiere – mit einem unerwarteten Ergebnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Anfang eines großen Turnierwochenendes machte die jüngste Altersklasse, die Schüler. Lucie Diefenbach sicherte sich durch die bisherigen starken Leistungen einen zusätzlichen Saisonstart im Schautanz Solo und unterstrich mit dem Sieg erneut ihre Favoritenstellung. Ebenfalls wieder ganz oben auf dem Treppchen zu finden war das Schautanz-Duo Amaya Tavukcu/Aleksandra Krom, das seine ihre Leistung des Saisonauftakts bestätigt. Konkurrenzlos gingen die Dancing Elements im Schautanz Freestyle an den Start. Sie erreichten sie ein solides Ergebnis, viel wichtiger ist allerdings momentan noch, den vielen neuen Tänzerinnen das richtige Feeling auf der Turnierbühne zu vermitteln.

Sehr zu Freude der mitgereisten Fans steigerten sich die Dancing Elements im Schautanz Modern um stolze fünf Punkte und holten Platz eins. „Wir sind in dieser Disziplin zum ersten Mal auf Turnieren am Start und freuen uns sehr, bereits beim zweiten Start diese Entwicklung zu sehen“, sagte das Trainerteam um Madelein Burkerth, Ronja Ehringer und Anna-Lena Hoffner.

Bei den Wettbewerben der Jugendklasse gab es aus Sicht des TSV Licht und Schatten. Ebenfalls eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Wettkampf vor zwei Wochen verzeichneten Mathilde Vuolo und Daniel Benciu. Sie sicherten sich den ersten Platz mit starken 294 Zählern im Schautanz Duo. Emely Johann und Sophie Reuter haben ihren wackligen Saisonstart gut verdaut und verbesserten sich auf 282 Punkte (Platz drei). Einige Federn lassen musste das neue Jugend-Duo der GymTa, Hannah Birke und Emilia Larm (Platz fünf). Mit Rang drei sicherten sich die Dancing Devils im Schautanz Modern zwar einen Platz auf dem Treppchen, die 266 Punkte sind allerdings nicht das, was sie sich erhofft hatten. Sie werden sich damit abfinden müssen, dass sie die Erfolge vom vergangenen Jahr nicht wiederholen können. Die Formation Estrellas sorgte mit der Goldmedaille für einen versöhnlichen Abschluss.

Am zweiten Tag ging zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder eine Formation im Schautanz Charakter in der Hauptklasse an den Start. In dieser Disziplin werden Tänze dargeboten, die ein Thema oder eine Geschichte erkennbar vertanzen. Trainer und Choreograf Christian Karamanis wählte den Titel „Wake up“ und trifft damit natürlich den augenblicklichen Zeitgeist, nämlich die Zerstörung von Planet Erde durch die Menschheit. Den Tänzern gelingt es mit vergleichbar wenigen und unaufdringlichen Kulissen, in die Gefühlswelt der Zuschauer vorzudringen und so manchen ein bedrückendes Gefühl mit einer Portion Gänsehaut zu bescheren.

Sogar der Trainer ist überrascht

Abgerundet wird die Performance am Ende mit der Mahnung „We only have one earth“. Eine Botschaft, die sich in einprägt, auch wenn es scheinbar „nur“ ein Tanz ist. Mit aufsehenerregenden 288 Punkten und Platz eins verwies die TSV-Formation die erfahrene Konkurrenz auf die Plätze. Christian Karamanis war ebenfalls überrascht über die Leistung seiner Schützlinge: „Das haben wir so absolut nicht erwartet. Eigentlich haben wir den Charakter auch eher stiefmütterlich trainiert und so einiges hat noch nicht einwandfrei funktioniert. Aber jetzt haben wir Appetit auf mehr bekommen.“

Das Steckenpferd der Hauptklasse, der Schautanz Freestyle leidet jedenfalls nicht unter dem Projekt Charakter. Die Formation Futuro tanzte sich erneut mit einer fast tadellosen Darbietung an die Spitze mit grandiosen 299 Punkten. Im Schautanz Duo gab es für die GymTa die erste Direktqualifikation zu den Europameisterschaften: Mischell Hohler und Kevin Ulrich machten diese samstags durch einen Sieg bei einem internationalen Turnier in den Niederlanden perfekt. Am Tag darauf gewannen sie auch in Kürnach. Auf dem Bronzerang fanden sich Chiara Blotzheim und Jamena John ein.

Bei den Schautanzsolisten der Hauptklasse gab es einen Doppelsieg. Monia Petry glänzte wieder mit einer großartigen Performance, dahinter reihte sich Shawn Gallmon ein.

Bei den Jugend-Solos setzte Mathilde Vuolo, die schon die ganze Saison über mit großartigen Leistungen geglänzt hatte, in Fulda noch einen drauf. Am Ende standen unglaubliche 297 von 300 möglichen Punkten auf dem Punktetableau (Platz eins). Um satte zehn Punkte im Vergleich steigerte sich Georg Bernhardt (Platz drei).

Im im März stehen weitere Qualifikationswettkämpfe sowie für einige ein internationales Turnier auf dem Plan. zg