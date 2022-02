Gartenküche kein Wohnraum

Altlußheim. Im Jahr 2017 wurde von der Baurechtsbehörde der Neubau einer Sommerküche in der Schulstraße 55 genehmigt – auch der Gemeinderat stimmte damals für den Bau. Die Nutzung der Feuerstätte wurde beschränkt vom 1. Juni bis 30. September eines Jahres. Nun hat der Eigentümer einen neuen Bauantrag eingereicht und beantragt damit die ganzjährige Nutzung der Gartenküche. „Dadurch würde ein dauerhafter Aufenthaltsraum entstehen, der einer Wohnraumerweiterung gleichkommt“, heißt es in der Vorlage der jüngsten Ratssitzung.

Die Verwaltung schlug eine Ablehnung des Antrags vor, da die Umgebungsbebauung in der zweiten Reihe weder eine Wohnnutzung noch eine ähnlich gelagerte Nutzung aufweise. Denn es sei als Wohnraum zu betrachten. Auch im Strukturkonzept zur Innenentwicklung werde keine Bebauung in zweiter Reihe empfohlen.

Darüber hinaus führe bereits die jetzige intensive Nutzung der Sommerküche mit fossilen Brennstoffen zu einer Beeinträchtigung der Nachbarschaft und einer Belastung der Umwelt.

Art des Brennstoffs prüfen

Dass man weitergehen könnte und dieses Feuer ablehnen könnte, sagte Friedbert Blaschke (FWV) bei seiner Stellungnahme. Denn in keiner Weise sei damals von einem Kamin oder so die Rede gewesen. „Wenn da was eingekocht wird, brauch ich kein Feuer dafür. Das kann ich elektrisch oder mit Gas machen“, argumentierte Blaschke, dass nichts das gemacht werde, was genehmigt wurde. Zudem müsse man weitergehen und dies prüfen. Ines Schweickert betonte, dass Teile der Fraktion meinen, dass man differenzieren müsse. Denn eine Feuerstelle sei mit ungeeignetem Brennmaterial nicht zulässig. Dabei sei egal in welchem Gebäude. Die Frage sei doch, laut Schweickert: „Haben wir ein Problem mit der Küche oder mit einer nicht sachgemäßen Verbrennungsanlage, die unabhängig von einer Küche ist?“

Bürgermeister Uwe Grempels erklärte, dass man ein Problem mit der Nutzungsdauer habe. Schweickert erwiderte, dass Teile ihrer Fraktion kein Problem mit einer ganzjährigen Nutzung der Gartenküche hätten – aber ohne Rauch und ohne eine Feuerstelle.

Der Gemeinderat kam dem Vorschlag der Verwaltung nach und stimmte, bei einer Enthaltung von Ines Schweickert (CDU), für die Ablehnung einer Änderung der Nutzungsdauer der Gartenküche. vas

