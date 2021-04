Altlußheim. Der geplante Umbau einer Gaststätte in der Hauptstraße sorgte im Gemeinderat für einigen Gesprächsstoff. In den Obergeschossen existieren bereits zwei Wohnungen, nun soll der ehemalige Gastraum im Erdgeschoss zwei Wohneinheiten weichen.

Die Schaffung von Wohnraum war dabei im Rat unumstritten, an der Frage der nachzuweisenden Stellplätze schieden sich die Geister. Zumal diese bei einer Umwidmung nicht zwingend erfolgen muss. Die Verwaltung schlug dennoch vor, auf die Schaffung von zwei Stellplätzen im Hof zu bestehen.

Axel Müller (Grüne) lehnte den Antrag ab, er sah keine Chance, in dem zugebauten Hof Pkw abzustellen. Friedbert Blaschke (FWV) sah die Möglichkeit, werde eine Mauer entfernt. Ines Schweickert (CDU) riet zum Aufräumen und Richard Schmitt (SPD) wollte wissen, ob eine Verpflichtung bestehe. Was, so die Antwort, die Baurechtsbehörde prüfen werde, nachdem der Antrag mehrheitlich gebilligt wurde.

