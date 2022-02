Gefahr am Sommerdamm?

Altlußheim. Mit Mitteilungen und Anfragen aus den Reihen der Gemeinderäte ging die Februarsitzung des Gemeinderates zu Ende. Wie Bürgermeister Uwe Grempels mitteilte, hat er in der Hauptstraße eine provisorische Ladezone einrichten lassen. Sie dient der Postfiliale zum Be- und Entladen. Dafür mussten zwei Stellplätze geopfert werden.

Die Einrichtung der Ladezone sei bei der Verkehrsbehörde beantragt worden, doch um die Situation vor Ort zu entschärfen – „es hat schon einige brenzlige Situationen gegeben“, so Grempels – habe er schon reagiert.

Simone Köhler (FWV) wollte vom Bürgermeister wissen, ob in der Gemeinde analog zu anderen Kommunen eine Sondernutzungsgebühr erhoben werde. Damit ließe sich mancher durch Baustellen blockierte Gehweg schneller wieder seiner Nutzung zuführen. „Wir erheben keine Gebühr“, erwiderte Grempels.

Dr. Holger O. Porath (Grüne) monierte ein mit Grünpflanzen überwuchertes Grundstück in der Gersdorfer Straße und Ines Schweickert (CDU) sah von den absterbenden und abgestorbenen Bäumen auf dem Sommerdamm eine Gefahr für die zahlreichen Spaziergänger, insbesondere bei auffrischendem Wind, ausgehen.

Angst vor Windbruch

Zwar würden die Bäume dem Damm schaden, wusste Grempels, dennoch werde aus diesem Grund kein Baum gefällt. Daneben würden derzeit die Mitarbeiter des Bauhofs geschult, um Bäume fällen zu können, wenn sie zum Sicherheitsrisiko werden. Dann müsse die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Ansonsten würden sich die Arbeiten der Gemeinde auf das Mähen und Stutzen der Hecken beschränken.

Von Axel Müller (Grüne) gab es Lob für die Verwaltung. Die zurzeit stattfindende Instandsetzung der Spielplätze komme bei der Bevölkerung sehr gut an. „Ich werde es dem Bauhof ausrichten“, antwortete Grempels. Charlotte Jung-Cron (SPD) kritisierte das Verhalten einiger Anwohner der Speyerer Straße. Diese würden einfach die aufgestellten Poller entfernen, um in die Mannheimer Straße einfahren zu können. Noch sei der Bereich Privatgelände, erklärte Grempels, der den Rat demnächst über eine Widmung entscheiden lassen will. Dann könne die Straße richtig gesperrt werden, nicht nur provisorisch wie aktuell. aw

