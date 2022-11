Geld fließt in die Ausrüstung

Altlussheim. Wenn nach der Theatersaison der „Brettlhupfer“ nach Abzug aller Kosten ein „Plus“ in der Kasse bleibt, dann geht dieser Betrag immer an einen sozialen Zweck. In diesem Jahr entschied sich der Theaterverein für eine Spende an den Kindernotarztwagen.

Der Beschluss wurde schnell in die Tat umgesetzt und die „Brettlhupfer“, Elke und Hans Schimmel, Conny Rauchholz, Monika Rasing und Jürgen Kraft machten sich auf nach Schifferstadt zur Praxis von Dr. Ingo Böhn, der seit 20 Jahren als einziger Kindernotarzt im Umkreis von 30 Kilometer bundesländerübergreifend arbeitet. Finanziert wird der Kindernotarztwagen vom gleichnamigen Förderverein, den vor 20 Jahren der damalige Neulußheimer Bürgermeister Gerhard Greiner zusammen mit Dr. Ingo Böhn gründete.

Bei Notfällen im Einsatz

Bisweilen kommt der sympathische Kinderarzt auf gut 500 Einsätze im Jahr und fährt dabei rund 15 000 Einsatzkilometer. Die Mitglieder der „Brettlhupfer“ hörten sehr interessiert zu, als Dr. Ingo Böhn aus dem Nähkästchen plauderte. Sehr informativ war die halbe Stunde gewesen und die Spende von 600 Euro war natürlich dem Förderverein hochwillkommen. Die Presseverantwortliche des Fördervereins Kindernotarztwagen, Maria Angel, erzählte auch, dass die Spenden zu 100 Prozent in die Ausrüstung des Kindernotarztwagens fließen. Hier finden sich etliche Geräte und Interieur, das in normalen Einsatzwagen nicht vorhanden ist. So wird Dr. Böhn auch häufig zu Notfällen dazu gerufen, bei denen Kinder in das Geschehen involviert sind.

Die „Brettlhupfer“ waren jedenfalls der Auffassung, dass ihre Spende sehr gut angebracht ist, und wünschten Dr. Böhn und seinem Team noch viel Erfolg für die Zukunft. mb

Info: Infos auch unter www.kindernotarzt.org