Gemeinde Altlußheim nimmt E-Carsharing-Ladestation in Betrieb

In der Gemeinde stehen ab sofort zwei Ladestationen für das E-Carsharing zur Verfügung. Das Angebot der Firma Deer aus Calw ist künftig in der Schulstraße beim Rathaus und in der Sophie-Scholl-Straße beim alten Wasserwerk zu finden. Bisher habe es in der Gemeinde noch keine öffentlichen Ladestationen gegeben, sagte Bürgermeister Uwe Grempels vor dem Rathaus bei der Inbetriebnahme der Ladesäule

...