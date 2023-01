Gemeindehaushalt Altlußheim: Solide Finanzpolitik schafft Spielraum

Altlußheim. Bürgermeister Uwe Grempels beendete seine Einbringung des Haushaltes mit einem Blick in die Zukunft: Nach dem Verzicht der katholischen Kirche auf einen Neubau neben dem Kindergarten „Sonnenschein“ werde die Gemeinde auf dem Grundstück die Realisierung eines Alten- und Pflegeheimes prüfen und vorantreiben, teilte er mit: „Die Maßnahme ist nicht nur ortsbildprägend, sondern wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern erwartet und gewünscht.“

Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk hob er einige Punkte hervor. Im Erfolgsplan ist eine Konzessionsabgabe in Höhe von 25 000 Euro veranschlagt und ein Jahresgewinn von 28 800 Euro ausgewiesen. Eine Darlehensaufnahme ist nicht notwendig. Und die wichtigste Botschaft: Der Wasserpreis bleibt mit 1,27 Euro pro Kubikmeter unverändert stabil.

Mittel für mehr Grün im Ort

Die Entwicklung der Haushaltszahlen würde sich ohne bauliche Maßnahmen, Kinderbetreuung und Personalkosten komplett anders darstellen, meinte Claudia Kohpeiß (Grüne). Doch gerade diese Investitionen hielten eine Kommune am Leben: „Sonst würde es zu einem Rückschritt kommen.“

Vonseiten ihrer Fraktion würden mehrere Anträge in den Haushalt einfließen, zählte Kohpeiß die Ausgabe von Blühsamenmischungen und Obstbäumen, Baumpflanzungen, Sanierung des Wasserhäuschens, Pumptrack-Anlage, Photovoltaik auf gemeindeeigenen Dächern, die Förderung einkommensschwacher haushalte und verkehrsberuhigte Zonen um Schulen und Kindergärten auf. Sie freue sich über die neue Klimaschutzmanagerin und darüber, „dass ein kommunales Klimaschutzkonzept erstellt und mit Leben erfüllt wird“.

Klaus Oettinger (FWV) sprach von einem „harten Ritt“ bei der Aufstellung des Haushalts. Es seien große Investitionen zu stemmen. Bei der Albert-Schweitzer-Schule hätte man sich eine kleinere Lösung gewünscht, man trage aber alles mit. Allein für die Kinderbetreuung müsse immer viel Geld in die Hand genommen werden, plädierte er dafür, „nicht zu viel auszugeben, sondern zu schauen, dass der Haushalt passt“. Gemeinderat und Verwaltung hätten gut zusammengewirkt: „Wenn die Chemie stimmt, dann macht die Arbeit richtig Spaß.“

Gemeindehaushalt Altlußheim: „Mutiger Haushalt“

Kay Schweikert (CDU) sah einen „mutigen Haushalt mit Zukunftsinvestitionen“. Die Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule sei die wichtigste Einzelmaßnahme: „Sie hätte aber schon vor drei Jahren auf den Weg gebracht werden müssen.“ Weil die Maßnahme viel Geld koste, sei an anderer Stelle Zurückhaltung geboten. „Wir hätten uns auch vorstellen können, die Investitionen für die neue Sportfläche nördlich der Rheinfrankenhalle zu begrenzen“, erklärte Schweikert. Investitionen in die Zukunft der Kinder müssten allerdings sein, „dennoch benötigen wir hier mehr und eine engere Kostenkontrolle“.

Ganzheitlicher Klimaschutz und konsequente Weiterführung der Digitalisierung der Verwaltung blieben wichtige Anliegen der CDU-Fraktion. Der neue Haushalt sei „ein wichtiges Signal in Zeiten großer Risiken und Unwägbarkeiten“.

Dieter Hoffstätter (SPD) begrüßte die Zukunftsinvestition in das Bildungs- und Betreuungszentrum an der Grundschule. Durch den Ausbau der Schule würde der ab 2026 stufenweise geltende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung tatsächlich schon früher umgesetzt. „Haushaltspläne werden immer sehr vorsichtig aufgestellt“, meinte Hoffstätter. Der „Haushaltswahrheit“ stünde aber am Jahresende das „Haushaltsergebnis“ gegenüber.

Gemeindehaushalt Altlußheim: Rechtsanspruch wird umgesetzt

In den vergangenen 20 Jahren wären laut Plan rund 30 Millionen Euro neue Schulden vorgesehen gewesen, Altlußheim hätte in einem „tiefroten Verschuldungsloch“ versinken müssen. Tatsächlich betrage der aktuelle Schuldenstand nur etwa drei Millionen Euro: „Die solide Haushaltspolitik der zurückliegenden Jahre ermöglicht es uns jetzt, eine finanzielle Kraftanstrengung für die erforderlichen Zukunftsinvestitionen zu leisten.“

Der Gemeinderat beschloss jeweils einstimmig die vorgelegte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 und die mittelfristige Finanzplanung von 2024 bis 2026 sowie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserwerk.